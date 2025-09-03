एशिया कप से पहले शुभमन गिल के फॉर्म पर उठे सवाल तो बचाव में उतरे पठान, गिनाई उनकी खूबियां

भारत के ओपनर शुभमन गिल की एशिया कप 2025 में वापसी लगभग तय मानी जा रही है. हालांकि उनकी बल्लेबाज़ी शैली पर बहस जारी है कि क्या वह भारतीय T20I टीम की हाई-टेम्पो रणनीति में फिट बैठेंगे. इसी बीच पूर्व ऑलराउंडर इर्फान पठान ने भरोसा जताया है कि गिल टीम की ज़रूरत के मुताबिक़ खुद को ढाल सकते हैं.

गिल को एशिया कप के लिए उपकप्तान बनाया गया है, जिससे उनका प्लेइंग XI में होना लगभग पक्का है. इसका मतलब है कि भारत को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सफल ओपनिंग साझेदारी को तोड़ना पड़ेगा. पिछले विश्व कप के बाद से इस जोड़ी ने मिलकर पांच शतक लगाए और 170 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

क्या बोले इरफान पठान

इरफान पठान ने कहा, 'गिल ने पिछले कुछ सीज़न में टी20 क्रिकेट में काफी सुधार किया है. कभी उनका स्ट्राइक रेट 125 था, लेकिन अब वह 150 से ऊपर बल्लेबाज़ी कर रहे हैं. भारतीय टीम अब तेज़ स्ट्राइक रेट पर खेल रही है और मुझे नहीं लगता कि गिल को इसमें कोई दिक़्क़त होगी.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि गिल अब नेतृत्व समूह का हिस्सा हैं, उपकप्तान होने के नाते उन पर अतिरिक्त ज़िम्मेदारी होगी कि वह आक्रामकता से आगे बढ़ें और टीम का नेतृत्व करें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दर्द से कराहते केदार जाधव ने बांग्लादेश को चटाई थी धूल, भारत ने कुछ यूं जीता था 2018 में एशिया कप का खिताब

संतुलित बल्लेबाज़ी की ज़रूरत

पठान ने यह भी चेतावनी दी कि स्ट्राइक रेट को लेकर जुनूनी होने की ज़रूरत नहीं है. कुछ हालात में, जैसे 140 रन के मैच या मुश्किल पिचों पर, स्थिति के अनुसार खेलना अहम है. उन्होंने कहा कि गिल के पास गियर बदलने की क्षमता है और वह परिस्थिति के हिसाब से टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कोहली को 'Desi Boy' तो गिल को मोस्ट स्टाइलिश... कोच गंभीर ने इन क्रिकेटर्स के बताए निकनेम

एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा.

---- समाप्त ----