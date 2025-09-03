कोहली को 'Desi Boy' तो गिल को मोस्ट स्टाइलिश... कोच गंभीर ने इन क्रिकेटर्स के बताए निकनेम

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने एशिया कप 2025 से पहले अपने एक मजाकिया अंदाज से फैंस को चौंका दिया. मौका था दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) फाइनल का, जहां गंभीर ने रैपिड-फायर सेगमेंट के दौरान कई दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों को नए-नए निकनेम दिए. सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरने वाला निकनेम था विराट कोहली का, जिन्हें उन्होंने ‘Desi Boy’ कहा. यह नाम सोशल मीडिया पर तुरंत ट्रेंड करने लगा.

गंभीर ने सिर्फ कोहली ही नहीं, बल्कि कई अन्य क्रिकेटरों के लिए भी दिलचस्प टाइटल दिए. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को ‘Clutch’, जसप्रीत बुमराह को ‘Speed’, शुभमन गिल को ‘Most Stylish’, जहीर खान को ‘Death Over Specialist’, वीवीएस लक्ष्मण को ‘Run Machine’, ऋषभ पंत को ‘Most Funny’, राहुल द्रविड़ को ‘Mr. Consistent’ और नीतीश राणा को ‘Golden Arm’ नाम दिया.

इस मौके पर गंभीर बेहद रिलैक्स मूड में नज़र आए. उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने क्रिकेट ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि भारत की टीम भी एक महीने के ब्रेक पर थी. हालांकि, उन्होंने DPL की तारीफ़ की और कहा कि यह दिल्ली के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच है. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, यहां की लोकल प्रतियोगिताएं कड़ी होती हैं और यहां से भारत को भविष्य में बेहतरीन खिलाड़ी मिलते रहेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दर्द से कराहते केदार जाधव ने बांग्लादेश को चटाई थी धूल, भारत ने कुछ यूं जीता था 2018 में एशिया कप का खिताब

एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा.

---- समाप्त ----