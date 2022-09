Shaheen Shah Afridi, Pakistan Team: 'बोर्ड ने शाहीन आफरीदी समेत हर पाकिस्तानी खिलाड़ी को बर्बाद किया', पत्रकार के सवालों में उलझा पीसीबी

Shaheen Shah Afridi, Pakistan Team: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की हालत एकदम खराब नजर आ रही है. इसमें भ्रष्टाचार भी काफी फैला हुआ है. इसका खुलासा पाकिस्तान टीम के ही पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने किया है. आफरीदी के बाद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए.

शाहिद ने पोल खोलते हुए एक चैनल पर कहा कि पाकिस्तान बोर्ड अपने खिलाड़ियों का इलाज तक नहीं करवा पा रहा है. तेज गेंदबाद शाहीन शाह आफरीदी अपने खर्चे पर लंदन गया और अपने ही खर्चे पर इलाज करवाकर लौटा है. रहने से लेकर खाने तक और टिकट का खर्चा भी खुद ही उठाया है.

इसी के बाद अब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने भी PCB से ट्विटर पर लगातार कई सारे सवाल पूछ लिए. हालांकि इनका जवाब अब तक पीसीबी से नहीं मिल सका है. पत्रकार ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन आफरीदी को ही नहीं, बल्कि हर खिलाड़ी के करियर को बर्बाद किया है. पत्रकार ने पीसीबी अधिकारियों से अपील की है कि अब तो सुधर जाओ.

🧵 Some bitter truth about Shaheen Afridi’s stay in London for treatment. Since Shahid Afridi has spoken openly about PCB, who’s paying for Shaheen’s expenses & other things in London. I want to ask some questions too.

पत्रकार ने PCB से ट्वीट के जरिए कहा...

लंदन में इलाज करवा रहे शाहीन शाह आफरीदी से जुड़े कुछ कड़वे सच. शाहिद आफरीदी ने शाहीन को लेकर पीसीबी के बारे में खुलकर बात की है. मैं भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं.

प्रिय पीसीबी, आपने 21 साल के एक युवा सुपर स्टार को इलाज के लिए लंदन भेजा. क्या बता पाएंगे कि उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने की क्या व्यवस्था थी? आप टी20 वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं और शाहीन आपका मुख्य गेंदबाज है. आपने उनके लिए होटल बुक किया था क्या?

शाहीन के खाने-पीने के बारे में जानकारी ली क्या? इस बीच आपने उसकी सेहत के बारे में भी पूछा क्या? आप जानते हैं कि शाहीन कहां और किस हाल में रह रहा है? थर्ड क्लास टू स्टार होटल में. शाहीन पर कुछ भी खर्च किया हो, इस लेन-देन या कोई खर्च हुए पैसे का हिसाब दिखा सकते हैं.

आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं आपको और पूरे देश को बता दूं कि एक सुपर स्टार के साथ कैसा व्यवहार किया गया है. शाहीन जब श्रीलंका में चोटिल हुआ तो चार हफ्ते तक किसी डॉक्टर की बजाय एक फिजियो से उनका इलाज कराया गया. उन्होंने उन चार सप्ताह को वहीं बर्बाद कर दिया. सही समय पर इलाज मिलता तो वह एशिया कप खेल सकता था.

जब कुछ नहीं हो सका जो उसे लंदन जाने के लिए कहा गया था. वह पूरी तरह से अपने खर्चे पर ही लंदन गया. वहां शाहीन हर रोज अपने दोस्त या अन्य लोगों के साथ ट्रैवल करता है. जब पीसीबी कर्मचारी दुनियाभर में घूमते हैं, तो बोर्ड का पैसा खर्च करते हैं, अपना नहीं.

यह सिर्फ शाहीन की नहीं बल्कि, हर पाकिस्तानी क्रिकेटर की कहानी है. भगवान के लिए सुधर जाइए. वह एक राष्ट्रीय संपत्ति और विश्व विजेता है. पेशेवर बनें और इन प्रतिभाओं को बर्बाद न करें. आपने काफी बर्बाद किया है.

“Shaheen Shah Afridi went to England on his own. He got his ticket by himself. I arranged a doctor for him and he contacted the doctor. PCB haven’t done anything for him” Shahid Afridi. @SAfridiOfficial @iShaheenAfridi #ShaheenShahAfridi #PakistanCricket #T20WorldCup2022 pic.twitter.com/KnQAqGqzYd