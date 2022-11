IND vs ENG Semi final T20 World Cup: पाकिस्तानी फैन्स को लगा हार से डर, इंडिया को फाइनल में नहीं देखना चाहते, VIDEO

IND vs ENG Semi final T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया और इंग्लैंड आमने-सामने हैं. एडिलेड में खेले जा रहे इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, जहां 13 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी टक्कर होगी.

जहां खेल जगत के दिग्गजों से लेकर ज्यादा फैन्स चाहते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचे, ताकि खिताबी मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टक्कर देखने को मिले. मगर दूसरी ओर कुछ पाकिस्तानी फैन्स हैं, जो ऐसा नहीं चाहते हैं.

पाकिस्तानी फैन्स का वीडियो वायरल

एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें दो पाकिस्तानी महिला फैन्स यह कहती हुई दिख रही हैं कि उन्हें विराट कोहली से बहुत डर लगता है. वो जो आंखें दिखाता है. उससे डर लगता है. फाइनल में भारतीय टीम को नहीं जाना चाहिए. यदि टीम इंडिया फाइनल में जाती है, तो पाकिस्तान के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा.

पाकिस्तान टीम को फाइनल में भारत से हार मिलने की संभावना ज्यादा है. बस इसी डर के चलते पाकिस्तानी फैन्स चाहते हैं कि फाइनल में इंग्लैंड को पहुंचना चाहिए. वायरल वीडियो में महिला फैन यही कहती दिख रही हैं.

'कोहली की आंखों से लगता है डर'

वीडियो में एक महिला कहती दिख रही हैं, 'मुझे विराट से बहुत डर लगता है. वो जो आंखें दिखाता है ना... मैं नहीं चाहती कि भारतीय टीम सेमीफाइनल जीते. मैं चाहती हूं कि इंग्लैंड फाइनल में जाए. इंग्लैंड फाइनल में जाएगा. मैं चाहती हूं कि हम इंग्लैंड को हराएं. फिर हम जीत जाएंगे. पक्का जीत जाएंगे.'

"We want England in Finals, not India"



The fear of facing Kohli in the finals



A Pakistani Fan



Via @kohlifanAmeepic.twitter.com/aoSg2fQwBg