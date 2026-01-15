पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान का इस वजह से उड़ रहा मजाक, पूर्व खिलाड़ियों ने पूछा- होश में थे क्या...

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान काफी सुर्खियों में है. फरहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में फरहान यह कहते दिख रहे हैं कि वो अहमद शहजाद को अपना आइडल मानते हैं. साथ ही वो अहमद शहजाद को सईद अनवर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज मानते हैं. इस बयान ने पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मचा दी.

साहिबजादा फरहान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी बासित अली और कामरान अकमल ने प्रतिक्रिया दी है. इन दोनों पूर्व खिलाड़ियों ने साहिबजादा का मजाक उड़ाया और इस बयान को बड़ी गलती बताया.

बासित अली ने वीडियो को झूठा बताते हुए कहा, 'यह फेक है. सौ फीसदी फेक. साहिबजादा इतना पागल नहीं हुआ कि वह अहमद शहजाद को सचिन तेंदुलकर से ऊपर रख दे. मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि इस टॉपिक को बंद करो. 'वो दोनों खिलाड़ी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि साहिबजादा फरहान ऐसा जवाब कैसे दे सकते हैं.

कामरान अकमल ने पहले ही वो वीडियो देख लिया था. कामरान ने हंसते हुए कहा, 'वह खिलाड़ी है, उसे सोचना चाहिएय अपनी पसंद बताना ठीक है, लेकिन यह कहना कि अहमद शहजाद सईद अनवर और सचिन तेंदुलकर से बेहतर है, यह सही नहीं है. अगर वह ऐसा सोचता है, तो उसे बेहतर तरीके से जवाब देना चाहिए था.'

बासित ने आगे मजाक में कहा कि, 'जब भी मैं साहिबजादा से मिलूंगा, उससे पूछूंगा कि उस दिन होश में था या नहीं.' वहीं कामरान अकमल ने कहा, 'हम साहिबजादा की गलती पर माफी मांगते हैं.

साहिबजादा फरहान अब तक पाकिस्तान के लिए अब तक 37 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 25.47 की औसत से 917 रन बनाए, जिसमे 8 अर्धशतक शामिल रहे. फरहान ने अब तक ओडीआई और टेस्ट में डेब्यू नहीं किया है. फरहान आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान की प्रोविजनल टीम में चुने गए हैं.

भारत और श्रीलंका की सहमेजबाानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमों को 1 जनवरी तक अपनी प्रोविजनल टीम भेजनी थी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी समय पर प्रोविजन स्क्वॉड का ऐलान किया. 31 जनवरी तक बदलाव बिना मंजूरी किए जा सकते हैं. उसके बाद बदलाव के लिए ICC की तकनीकी समिति की अनुमति जरूरी होती है

