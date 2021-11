Pak vs Ban: पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी ने मांगी माफी, मैच में बांग्लादेशी प्लेयर को मारी थी बॉल, देखें वीडियो

Pak Vs Ban, Shaheen Afridi: टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन टूर्नामेंट ना जीत सकी. वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान टीम बांग्लादेश दौरे पर है, जहां तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेल रही है. शनिवार (20 नवंबर) को दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश टीम को 8 विकेट से हराया.

इसी मैच में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने पाकिस्तानी टीम को ट्रोलर्स के निशाने पर ला दिया. दरअसल, मैच के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेशी बल्लेबाज अफीफ हुसैन को बॉल मार दी थी. इसके तुरंत बाद ही शाहीन ने माफी मांग ली थी.

हालांकि, शाहीन ने मैच के बाद भी दोबारा अफीफ के पास जाकर उनसे इस घटना के लिए दोबारा माफी मांगी. इसका वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

आखिर मैच में क्या हुआ था, एक बार समझिए...

बता दें कि शनिवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरा टी-20 मैच खेला गया था. इसी मैच में शाहीन आफरीदी की बॉल पर जब अफीफ हुसैन ने छक्का मारा था, तब वह अपना आपा खो बैठे थे. इसकी अगली ही बॉल पर तब अफीफ ने डिफेंस शॉट खेला, तो गेंद सीधा शाहीन के हाथ में पहुंची.

शाहीन शाह आफरीदी ने तुरंत बॉल उठाई और बल्लेबाज की ओर मारी, बॉल अफीफ के पैर में लगी जिसके बाद वो गिर पड़े.

अफरीदी ने गुस्से में मारी बॉल!

ऐसा होने के तुरंत बाद पाकिस्तानी फील्डर्स पास आ गए, शाहीन आफरीदी ने भी तुरंत अफीफ से माफी मांगी. लेकिन छक्का खाने के बाद शाहीन अफरीदी के चेहरे पर जिस तरह के फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था, उससे समझा जा सकता था कि ये गुस्से में हुआ है. बाद में मैच रैफरी ने भी शाहीन आफरीदी को नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया.

गौरतलब है कि इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान टीम ने 2 विकेट गंवाकर 109 रन बनाते हुए मैच जीत लिया.

Gets hit for a 6 and Shaheen Shah loses his control next ball!



I get the aggression but this was unnecessary. It was good however that he went straight to apologize after this.#BANvPAK pic.twitter.com/PM5K9LZBiu