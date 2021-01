कराची टेस्ट: पहले दिन गिरे 14 विकेट, द. अफ्रीका के बाद पाकिस्तान भी पस्त

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के शुरुआती दिन गेंदबाज पूरी तरह से हावी रहे. पहले तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम को पहली पारी में 220 रनों पर ढेर कर दिया, इसके बाद साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी पाकिस्तान के शुरुआती चार विकेट 27 रनों के स्कोर पर गिरा दिए.

पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 33 रनों पर 4 विकेट था. अजहर अली (5 रन) और फवाद आलम (5 रन) क्रीज पर थे. साउथ अफ्रीका के लिए कैगिसो रबाडा ने 2 विकेट झटके. वहीं, एनरिक नोर्तजे और केशव महाराज को 1-1 सफलता मिली.

इससे पहले पाकिस्तान के गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की टीम को पहली पारी में 220 रनों पर ढेर कर दिया. पाकिस्तान के लिए यासिर शाह ने 3 विकेट झटके. नौमान अली और शाहीन आफरीदी ने 2-2 लिये. वहीं, हसन अली को एक सफलता मिली. कराची टेस्ट के पहले दिन 14 विकेट गिरे और गेंदबाज पूरी तरह से हावी रहे.

