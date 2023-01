PAK क्रिकेटर सरफराज अहमद ने आठ साल बाद लगाया शतक... तो रोने लगीं वाइफ, Video

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में खेला गया टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हो गया. पाकिस्तान के लिए मुकाबले को ड्रॉ कराने में सरफराज अहमद की अहम भूमिका रही. सरफराज अहमद ने मुकाबले की चौथी पारी में 118 रनों का योगदान दिया. अपना चौथा टेस्ट शतक पूरा करने के साथ ही सरफराज अहमद खुशी से झूम उठे.

इमोशनल हुईं वाइफ

उन्होंने अपना हेलमेट हटा दिया और आसमान की तरफ देखा. शतक लगाने के बाद स्टैंड्स में मौजूद सरफराज अहमद की पत्नी और परिवार के बाकी सदस्यों का रिएक्शन देखने लायक था. उनकी पत्नी सैयदा खुशबख्त इस खुशी के लम्हे में अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं और फूट-फूट कर रोने लगीं. 8 साल के लंबे इंतजार के बाद सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ा. साथ ही यह पाकिस्तान में उनका पहला टेस्ट शतक था.

