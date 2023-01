PAK vs NZ 2nd Test: फिर हारते-हारते बचा पाकिस्तान, खराब रोशनी ने तोड़ा न्यूजीलैंड का सपना

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है. मुकाबला का पांचवें दिन रोमांच से भरपूर रहा. 319 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में नौ विकेट पर 304 रन बनाए थे, तभी खराब रोशनी के चलते खेल को समाप्त करना पड़ा. दूसरा मैच ड्रॉ होने के साथ ही दो मैचों की सीरीज 0-0 से बराबर पर रही. कराची में खेला गया पहला मुकाबला भी ड्रॉ रहा था. उस मैच में भी खराब रोशनी के चलते खेल को समाप्त करना पड़ा था.

न्यूजीलैंड का सपना टूटा

जब मैच खराब रोशनी के चलते समाप्त हुआ, तब तीन ओवर फेंके जाने बाकी थे. ऐसे में न्यूजीलैंड यदि एक विकेट चटका लेती तो वह पाकिस्तानी जमीं पर 54 सालों में पहली बार टेस्ट सीरीज जीत लेती. न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक बार पाकिस्तानी धरती पर टेस्ट सीरीज जीता है. साल 1969 में ग्राहम डाउलिंग की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया था.

