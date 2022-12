Pakistan vs England Test: खराब पिच... बेकार रन रेट... हर मामले में पाकिस्तान की किरकिरी, फैन्स ने लगाई क्लास

Pakistan vs England Test: पाकिस्तान टीम अपने ही घर में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. सीरीज का पहला मैच एक दिसंबर से रावलपिंडी में खेला जा रहा है, जिसमें बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की जमकर कुटाई की है. इस पिच पर तीन दिन में एक हजार से ज्यादा रन बने और सिर्फ 17 विकेट ही गिर सके हैं.

इस तरह की बल्लेबाजी देखने के बाद अब रावलपिंडी की पिच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. पाकिस्तान के ही पूर्व दिग्गज शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर ने भी पीसीबी की जमकर आलोचना ही है.

इंग्लैंड टीम का पहली पारी में 6.50 के रनरेट रहा

यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसी बैटिंग पिच पर जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की है. उसको लेकर भी इन टीम की जमकर आलोचना हो रही है. खराब पिच और पाकिस्तान टीम की धीमी बल्लेबाजी को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. फैन्स ने जमकर क्लास लगाई है.

दरअसल, इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मैच के पहले दिन ही 4 विकेट पर 506 रन बना दिए थे. क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी टेस्ट मैच के पहले दिन किसी टीम ने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. पहली पारी में इंग्लैंड टीम ने 657 रन बनाए. इस दौरान 4 बल्लेबाजों ने शतक लगाए. बड़ी बात यह रही कि टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम ने पहली पारी में 6.50 के रनरेट से ये स्कोर बनाया.

The super highway road 😂 Even chahal will score 100 in this pitch — Fox (@Foxwargame) December 3, 2022

1000 run toh ban hi jayenge kal last session tak. 5th day par England 60 over me 500 banakar declare kar dega, uske baad 30 over proper test match chalega. — Mishra Ji🇮🇳🇦🇫 (@MishraJiCricket) December 3, 2022

पाकिस्तान टीम ने सिर्फ 3.66 के रनरेट से स्कोर किया

इसके बाद पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आई और उसने भी शानदार बल्लेबाजी की. मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 499 रन बना दिए. मगर दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा अंतर रनरेट ही रहा. पाकिस्तान ने इंग्लैंड के मुकाबले बेहद धीमी बल्लेबाजी की और उनका रनरेट सिर्फ 3.66 का ही रहा. इसको लेकर भी सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तान टीम की जमकर क्लास लगाई.

Har kisi me itna patience nahi k is dead pitch pr bowling kry. ;) — Anõnymöų§ Ğirł 🖤 (@Umar_FansClub) December 3, 2022

Absolutely they had fun. I mean 170-0 is more than just fun. It's called hammered 😂😂😂 — Radhia Rai (@radhiahussain) December 3, 2022

पिच को लेकर यूजर्स ने इस तरह किया ट्रोल

पिच की आलोचना करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'चलो हीरा मंडी हाइवे रोड (रावलपिंडी पिच को लेकर तंज) पर हंसते हैं. इस पिच को 3 से 10 साल के लिए बैन कर देना चाहिए.' दूसरे यूजर ने पीसीबी से मांग करते हुए लिखा, 'प्लीज रावलपिंडी की पिच पर मुझे भी एक मौका दें. मैं 200 रन बनाना चाहता हूं.'

Main difference between pak and England inning is Run rate. Look at the run rate of England and pak. England. More than 6 and pak,just more than 3..shameless — Papa Ka Ladla 🇮🇳 (@MaaKaLadla13) December 3, 2022