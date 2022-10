Asif Ali injured T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप से पहले मुश्किल में पाकिस्तान टीम, ये स्टार खिलाड़ी हुआ चोटिल

Asif Ali injured T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2022 एकदम सिर पर है और उससे ठीक पहले पाकिस्तान टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आसिफ अली चोटिल हो गए हैं. वैसे तो पाकिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर बेहद कमजोर है. अब आसिफ के चोटिल होने से टीम और ज्यादा मुश्किलों में घिर गई है.

दरअसल, पाकिस्तान टीम इस समय न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज खेल रही है. दोनों टीमों के बीच शुक्रवार (14 अक्टूबर) को ट्राई सीरीज का फाइनल खेला गया. इसी दौरान पाकिस्तानी स्टार आसिफ अली चोटिल हो गए.

इस तरह फाइनल में चोटिल हुए आसिफ

मैच में यह वाकया उस समय हुआ, जब न्यूजीलैंड टीम की बैटिंग चल रही थी. तब पारी के तीसरे ओवर की पहली बॉल पर कीवी टीम के बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे ने मोहम्मद वसीम जूनियर की ऑफ साइड पर आती बॉल पर स्क्वेयर ड्राइव शॉट लगाया था. बॉल को बाउंड्री पर जाने से रोकने के लिए वहां मौजूद फील्डर आसिफ अली ने डाइव लगा दी थी. मगर वह बाउंड्री नहीं रोक सके, लेकिन अपना घुटना चोटिल करवा बैठे.

आसिफ को मैदान से बाहर ले जाना पड़ा

बाउंड्री रोकने की कोशिश में आसिफ अली के बाएं पैर का घुटना चोटिल हो गया. वह मैदान पर बाउंड्री के बाहर ही लेट गए और दर्द से कराहने लगे. उसी वक्त टीम के फिजियो और मेडिकल टीम आई और आसिफ का ट्रीटमेंट किया. हालांकि मामला मैदान पर नहीं संभल सका, तो आसिफ अली को ड्रेसिंग रूम में ले जाना पड़ा. अब देखना होगा कि आसिफ की चोट कितनी गंभीर है.

Asif Ali has hurt himself while diving to stop a boundary. He walks off the field. Pakistan will hope it's not serious!#TriSeries #NZvPAK #T20WorldCup2022 pic.twitter.com/OwfUX2zCCG