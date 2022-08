Pakistan team T20 Asia Cup: एशिया कप के लिए पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान, ये स्टार प्लेयर बाहर

Pakistan team T20 Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इसी महीने के आखिर में होने वाले एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. साथ ही पीसीबी ने एशिया कप से ठीक पहले होने वाले नीदरलैंड दौरे के लिए भी टीम का ऐलान किया है.

दोनों ही टूर्नामेंट में बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे. तेज गेंदबाज हसन अली को दोनों ही टूर्नामेंट के लिए टीम में नहीं चुना गया है. हसन अली इस समय काफी शानदार फॉर्म में चल रहे थे. उन्हें बाहर रखने का फैसला थोड़ा चौंकाने वाला है.

नीदरलैंड दौरे की टीम से 5 प्लेयर एशिया कप नहीं खेलेंगे

पाकिस्तान को नीदरलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलना है. इस सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है, जिसमें से पांच को एशिया कप से बाहर किया गया है. नीदरलैंड दौरे पर जाने वाले यह पांच प्लेयर अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, मोहम्मद हारिस, सलमान अली और जाहिद महमूद हैं.

इनको एशिया कप के लिए नहीं चुना गया है. इनकी जगह एशिया कप की टीम में आसिफ अली, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद और उस्मान कादिर को मौका मिला है.

