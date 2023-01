Pakistan ODI Squad: न्यूजीलैंड सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, ये स्टार प्लेयर हुआ बाहर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. मध्यक्रम के बल्लेबाज हारिस सोहेल और सलामी बल्लेबाज फखर जमां की टीम में वापसी हुई है. 16 सदस्यीय टीम में तीन अनकैप्ड खिलाड़ियों तैय्यब ताहिर, उस्मा मीर और कामरान गुलाम को भी जगह दी गई है.

शादाब खान चोट के चलते टीम से बाहर

खास बात यह है कि उप-कप्तान शादाब खान को टीम में शामिल नहीं किया गया है. शादाब को बिग बैश लीग के दौरान उंगली में चोट लग गई थी जिसके चलते उन्हें बाहर होना पड़ा है. स्कैन से पता चला कि उनकी अंगूठे के बाद वाली उंगली में फ्रैक्चर है, जिसके चलते उन्हें तीन सप्ताह के आराम की सलाह दी गई है.

चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी ने कहा, 'पिछले साल हमारे पास सीमित वनडे क्रिकेट था और इस साल हम एशिया कप में भाग लेने से पहले 11 एकदिवसीय मैच खेलेंगे. इसके बाद विश्व कप होगा. ऐसे में हमारा लक्ष्य इन 11 एकदिवसीय मैचों का अधिकतम उपयोग करना है ताकि लगातार प्रदर्शन करने वालों को अवसर प्रदान किया जा सके. इससे हम दो महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध खिलाड़ियों का चयन कर पाएंगे.'

🚨 Pakistan squad for the three-match ODI series against New Zealand 🚨#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/XIULDIB8A0