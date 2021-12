Pakistan Player Abid Ali: बैटिंग करते वक्त PAK प्लेयर को दो बार हुआ सीने में दर्द, मैच छोड़ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा

पाकिस्तान के टेस्ट सलामी बल्लेबाज आबिद अली को प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट कायदे आजम ट्रॉफी के मुकाबले के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



टूर्नामेंट में मध्य पंजाब की ओर खेल रहे आबिद ने दो बार सीने में दर्द की शिकायत की. जिसके बाद उनकी टीम के मैनेजर अशरफ अली ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने और जांच कराने का फैसला किया.

🚨#Breaking Pakistan's test opener Abid Ali rushed to hospital after severe chest pain while playing in Quaid E Azam's trophy match for Central Punjab vs KP.. Get well soon @AbidAli_Real pic.twitter.com/1hOYMXkvns