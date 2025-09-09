पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में लिया संन्यास, कहा- अब अगली पीढ़ी के लिए...

एशिया कप 2025 के आगाज से पहले ही पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है. पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने महज 31 साल की उम्र में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. शिनवारी ने 2013 से 2019 के बीच पाकिस्तान के लिए सभी प्रारूपों में कुल 34 मैच खेले. उन्होंने एक टेस्ट, 17 वनडे और 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा लिया. उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना पिछला मैच छह साल पहले खेला था. संन्यास के बाद शिनवारी ‘लीग क्रिकेट’ खेलते रहेंगे.

शिनवारी ने इंस्टाग्राम पर संन्यास की घोषणा करते हुए लिखा, ‘मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है. अब समय आ गया है कि अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया जाए.’ उन्होंने कहा,‘मैं लीग क्रिकेट खेलना जारी रखूंगा और इसके जरिये इस खेल और अपने प्रशंसकों से जुड़ा रहूंगा. मेरे लिए प्रशंसकों का प्यार और समर्थन ही सबकुछ है.’

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर उनके संन्यास की पुष्टि करते हुए लिखा, ‘धन्यवाद उस्मान शिनवारी.’ शिनवारी ने खेल के तीनों प्रारूपों में श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण किया. उन्होंने दिसंबर 2013 में टी20 अंतरराष्ट्रीय (दुबई ), अक्टूबर 2017 में वनडे (शारजाह) में पदार्पण किया, जबकि अपना इकलौता टेस्ट दिसंबर 2019 में रावलपिंडी में खेला. उन्होंने इस टेस्ट में एक विकेट लिया था. उन्होंने एकदिवसीय में 34 और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 13 विकेट लिए.

बता दें कि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा. जबकि भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला होना है.

