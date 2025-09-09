'क्यों बिना मतलब उंगली करना...', एशिया कप की भिड़ंत से पहले ऐसा क्यों बोले सूर्यकुमार यादव

एशिया कप 2025 का आगाज आज से होने जा रहा है. टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. भारत की प्लेइंग इलेवन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. सूर्या की कप्तानी का भी असली टेस्ट इस टूर्नामेंट के जरिए होना है. इसी बीच, सूर्यकुमार यादव का एक अंदाज काफी वायरल हो रहा है.
टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले मंगलवार को सभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. इस दौरान सूर्या ने कई सवालों के जवाब दिए. उनसे जब पूछा गया कि क्या टीम की रणनीति में भी कुछ बदलाव एशिया कप में देखने को मिलेगा तो भारतीय कप्तान ने मजेदार अंदाज में इसका जवाब दिया. सूर्या ने कहा, 'अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, क्यों बिना मतलब का उंगली करना है.'
पाकिस्तान के साथ भिड़ंत पर क्या बोले सूर्या
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से पूछा गया कि क्या दोनों देश के बीच सीमा-पार तनाव के बाद इस मुकाबले में टकराव बढ़ सकता है. लेकिन दोनों कप्तानों ने इस मसले को हल्का करने के बदले संकेत दिया कि 14 सितंबर को मुकाबला बेहद विस्फोटक होने वाला है.
सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'आक्रामकता हमेशा मैदान पर रहती है. आक्रामकता के बिना आप खेल नहीं सकते. मैं बहुत उत्साहित हूं कि कल से मैदान पर उतरने जा रहा हूं.'
वहीं, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने भी सूर्यकुमार यादव की बात से सहमति जताई और कहा कि वे भी खिलाड़ियों को आक्रामकता दिखाने से नहीं रोकेंगे.
उन्होंने कहा, 'आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है. अगर कोई खिलाड़ी आक्रामक होना चाहता है तो उसका स्वागत है. तेज गेंदबाज हमेशा आक्रामक रहना चाहते हैं क्योंकि वही उन्हें आगे बढ़ाता है. मेरे हिसाब से आक्रामकता मैदान तक सीमित रहे, यही जरूरी है.'
एशिया कप के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.
स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल.