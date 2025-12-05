scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तानी टीम के स्टार क्रिकेटर पर ICC ने लिया एक्शन... टी20 मैच में की थी ऐसी हरकत

पाकिस्तानी खिलाड़ी अक्सर मैदान पर खेल भावना का उल्लंघन करते रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज फाइनल में भी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की फील्ड अंपायर संग बहस हो गई थी, जिसके चलते उस पर एक्शन लिया गया है.

Advertisement
X
पाकिस्तानी क्रिकेटर फखर जमां पर आईसीसी ने एक्शन लिया है. (Photo: Getty Images)
पाकिस्तानी क्रिकेटर फखर जमां पर आईसीसी ने एक्शन लिया है. (Photo: Getty Images)

पाकिस्तानी टीम ने हालिया दिनों में टी20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है. सलमान आगा की अगुवाई में पाकिस्तानी टीम ने 29 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में 6 विकेट से जीत हासिल की थी. मैच पाकिस्तान के पक्ष में रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थर्ड अंपायर के विवादित फैसले की हुई थी, जिसने मुकाबले का पूरा माहौल बदल दिया था.

उस मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका का कैच पाकिस्तानी फील्डर फखर जमां ने लपका था, जिसे तीसरे अंपायर राशिद रियाज ने रिप्ले देखने के बाद नकार दिया था. इस फैसले पर फखर ने ऑन-फील्ड अंपायर से बहस शुरू कर दी थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था.

अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने फखर जमां पर एक्शन पर लिया है. आईसीसी का मानना है कि फखर ने खिलाड़ियों एवं सपोर्ट स्टाफ के लिए बनाई गई आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.8 का उल्लंघन किया. इसके चलते फखर पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया है. साथ ही उनके रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Starck On Akram
Mitchel Starc ने तोड़ा Wasim Akram का रिकॉर्ड! 
Moeen Ali
IPL से संन्यास! PSL में खेलेगा 40 साल का ख‍िलाड़ी, 2 बार धोनी की चैम्प‍ियन टीम का रहा ह‍िस्सा 
Fakhar Zaman
PAK-श्रीलंका मैच में बवाल... कैच को लेकर अंपायर से भिड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी, VIDEO 
T20 World Cup 2025 Schedule
'ग्रुप ऑफ डेथ' तो ग्रुप C है, भारत-PAK की राह आसान, लेकिन... 
India Vs Pak
15 फरवरी को होगा भारत और पाक का मैच! 
Advertisement

वहीं उन पर अनुशासनात्मक आरोप लगाने का काम मैदानी अंपायरों अहसान रजा और आसिफ याकूब, तीसरे अंपायर राशिद रियाज एवं चौथे अंपायर फैसल आफरीदी ने किया. फखर ने अपराध स्वीकार कर लिया और जुर्माने को भी स्वीकारा, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी.

लेवल-1 अपराध के तहत खिलाड़ी को चेतावनी दी जा सकती है. या उस पर फाइन लगाया जा सकता है या 1-2 डिमेरिट प्वाइंट प्लेयर्स के खाते में जोड़े जा सकते हैं.  फाइनल में भले ही पाकिस्तान चैम्पियन बना, लेकिन थर्ड अंपायर का फैसला और फखर जमां पर लगाया गया यह जुर्माना सबसे बड़ी चर्चा बनकर उभरा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    करियर राशिफल
    Advertisement