इस पाकिस्तानी दिग्गज के क्रिकेटर बेटे पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया

पाकिस्तान के महान लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे सुलमान कादिर मुश्किलों में फंस गए हैं. सुलेमान पर एक घरेलू नौकरानी ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने पुष्टि की है कि पूरे मामले में FIR दर्ज कर आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

घटना के विवरण के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सुलेमान कादिर ने लाहौर के पास स्थित अपने फार्महाउस में उसे यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया. FIR में बताया गया कि यह घटना 23 जनवरी 2026 को हुई. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी और सुलेमान कादिर के घर में नियुक्त थी.

एफआई में आगे कहा गया , '22 जनवरी 2026 को घर के मालिक सुलेमान कादिर ने मुझे बुलाया और कहा कि कल सुबह फार्महाउस आओ, मुझे सफाई करवानी है.' शिकायत में आगे बताया गया कि 23 जनवरी को लगभग सुबह 10 बजे उसे ग्रीन सिटी के बाहर से सुलमान कादिर की कार में बैठाकर फार्महाउस नंबर 2 ले जाया गया. यह फार्महाउस नेवास बरकी में अब्दुल कादिर क्रिकेट अकादमी के पास स्थित है.

एफआईआर में आगे कहा गया है, 'फार्महाउस पहुंचते ही उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. उन्होंने जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ ज्यादती किया. आरोपी ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार (जिन बिल जबर) किया, जो एक घोर अपराध है. इसके लिए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.'

सुलेमान भी खेल चुके फर्स्ट क्लास क्रिकेट

पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि शिकायतकर्ता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और इसके बाद यौन उत्पीड़न की पुष्टि के लिए आगे की जांच की जाएगी. अधिकारी ने बताया कि कानून के तहत आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. 41 वर्ष के सुलेमान कादिर भी एक पूर्व क्रिकेटर हैं. उन्होंने 2005 से 2013 के दौरान 26 फर्स्ट क्लास, 40 लिस्ट-ए और 10 टी20 मैच खेले.

अब्दुल कादिर पाकिस्तान के सबसे महान लेग स्पिनर में से एक माने जाते हैं. उन्हें तेज गेंदबाजों के युग में लेग स्पिन को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है. कादिर ने 67 टेस्ट मैच और 104 ओडीआई मुकाबले खेले. इस दौरान उन्होंने टेस्ट मैचों में 236 और वनडे इंटरनेशनल में 132 विकेट अपने नाम किए. उनका सबसे यादगार प्रदर्शन 1987 में आया, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग्स में 9/56 के आंकड़े दर्ज किए. उन्होंने पांच वनडे इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी भी की. 2022 में कादिर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था.

