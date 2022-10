Babar Azam Ind vs Pak T20 World Cup: बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में लगाई क्लास, भारत से हार के विलेन नवाज को कह दी ये बात

Babar Azam Ind vs Pak T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के खिलाफ हार झेलने के बाद पाकिस्तान टीम काफी निराश नजर आई. मगर टीम के कप्तान बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों की क्लास ली और एक मोटिवेशन वाली स्पीच भी दी.

अपनी स्पीच में बाबर आजम ने खासकर स्पिनर मोहम्मद नवाज से बात की और उन्हें दिलासा दिया कि सिर झुकाना नहीं है. इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया. अब आगे के मैचों पर ध्यान देना है. बाबर ने अपने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया और कहा कि आगे काफी मैच हैं. यहीं सफर खत्म नहीं हुआ है. बाबर का कहा था कि खिताब भी जीतने के लिए ताकत झोंकनी है.

'हम सब हारे हैं. किसी पर उंगली नहीं उठानी हैं'

बाबर ने कहा, 'बहुत अच्छा मैच हुआ. हमने एफर्ट की. हमारे हाथ में एफर्ट है. कुछ गलतियां हुईं... उनसे सीखना है. गिरना नहीं है. टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है. अभी बड़े मैच पड़े हैं. गिरे कोई ना... मैं फिर बोलूंगा कि किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे हैं. हम सब हारे हैं. किसी पर उंगली नहीं उठानी हैं. ये इस टीम में नहीं होगा. बतौर टीम हम हारे हैं. बतौर टीम ही हम जीतेंगे. एकसाथ रहना है. अच्छी परफॉर्मेंस भी की है. वो भी देखो. हां.. थोड़ी-थोड़ी गलतियां हो रही हैं, उनमें सुधार करना है बतौर टीम.'

'मैच को इतना क्लोज लेकर गया. यह बहुत शानदार रहा'

पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज से कहा, 'स्पेशली नवाज... कोई मसला नहीं है. तू मैच विनर है मेरा. मुझे तुझ पर हमेशा भरोसा रहेगा जो मर्जी हो. सिर गिराना नहीं है. तू मैच जिताएगा मुझे. बड़ा अच्छा एफर्ट था... प्रेशर वाला मैच था... लेकिन तू मैच को इतना क्लोज लेकर गया. यह बहुत शानदार रहा. सारी चीजें यहीं छोड़कर जाना, ठीक है... आगे जाकर नए सिरे से शुरू करना है. हम बतौर टीम बहुत अच्छा खेले. उसको ही जारी रखना है. ऑल द बेस्ट.'

बता दें कि भारतीय टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी. तब बाबर ने नवाज को ओवर दिया था. इसमें नवाज ने एक हाइट की नोबॉल भी की थी. हालांकि आखिरी ओवर में नवाज ने दो विकेट भी लिए, लेकिन नोबॉल ने खेल बिगाड़ दिया. विराट कोहली ने मैच विनिंग पारी खेली.

“We win as one and lose as one!”



Listen what Matthew Hayden, Babar Azam and Saqlain Mushtaq told their players following a heartbreaking loss in Melbourne.#T20WorldCup | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/suxGf34YSe