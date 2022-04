PAK vs AUS ODI: पाकिस्तान का वनडे में बड़ा रिकॉर्ड, बाबर-इमाम के शतक से हारा ऑस्ट्रेलिया

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गुरुवार को दूसरे वनडे मुकाबले में 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ वनडे इंटरनेशनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की. मैच में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और इमाम उल हक ने शानदार शतक जड़े, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया को हार मिली. दोनों ने शतकीय साझेदारी की.

ऑस्ट्रेलिया के 349 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने आजम (114) और इमाम (106) की पारियों से 49 ओवरों में चार विकेट पर 349 रन बनाकर जीत दर्ज की. इमाम ने आजम के साथ दूसरे विकेट के लिए 111 रनों की साझेदारी के अलावा फखर जमां (67) के साथ भी पहले विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी की.

आजम ने 83 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके और एक छक्का मारा, जबकि इमाम ने 97 गेंदों का सामना करते हुए छह चौके और तीन छक्के जड़े. इस जीत से पाकिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर कर ली.

पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्कोर

ऑस्ट्रेलिया ने बेन मैक्डरमॉट के करियर के पहले शतक और सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड के साथ उनकी बड़ी शतकीय साझेदारी से आठ विकेट पर 348 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. अपना चौथा वनडे खेल रहे मैक्डरमॉट ने 108 गेंदों में 10 चौकों और चार छक्कों की मदद से 104 रनों की पारी खेलने के अलावा हेड (70 गेंदों में 89 रन, छह चौके और पांच छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी की.

इसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की सरजमीं पर अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. इन दोनों के अलावा मार्नस लाबुशेन ने 59 जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ही कराची में नवंबर 1998 में अपने पिछले दौरे पर सर्वाधिक आठ विकेट पर 324 रन बनाए थे.

पाकिस्तान की ओर से तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 63 रन देकर चार विकेट चटकाए. मोहम्मद वसीम ने भी 56 रन देकर दो विकेट हासिल किए.

