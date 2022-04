IPL 2022: आयुष बदोनी ने जड़ा लंबा छक्का, तो महिला फैन के सिर पर लगी बॉल, देखें VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच मैच खेला गया. मुकाबला हाई स्कोरिंग रहा, जिसमें लखनऊ टीम ने 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस सीजन में लखनऊ टीम की यह पहली जीत रही.

मैच में लखनऊ टीम को आखिर में 12 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत थी और उनके पास 6 विकेट बाकी थे. चेन्नई टीम के कप्तान रवींद्र जडेजा ने 19वां ओवर तेज गेंदबाज शिवम दुबे को दिया. ओवर की पहली ही बॉल पर क्रीज पर मौजूद आयुष बदोनी ने स्वीप शॉट खेलते हुए डीप स्क्वेयर लेग पर लंबा छक्का जड़ दिया.

महिला के चोटिल होने का वीडियो वायरल

यह बॉल स्टैंड में जाकर सीधे एक महिला फैन के सिर पर लगी. कैमरे में देखा गया कि बॉल लगने के बाद महिला फैन सिर को पकड़े नजर आई. कमेंटेटर्स भी उस वक्त कह रहे थे कि उम्मीद है महिला को ज्यादा चोट नहीं लगी हो. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

This six from bidoni injured a lady in crowd #CSKvLSG pic.twitter.com/ppzRTvm3Lf