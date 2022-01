Mohammad Hasnain: कौन है 21 साल का PAK बॉलर मोहम्मद हसनैन? जिसने BBL में ढाया कहर

Mohammad Hasnain: बिग बैश लीग (BBL) के 32वें मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद हसनैन का जलवा देखने को मिला. बीबीएल में डेब्यू मैच खेल रहे हसनैन ने अपने पहले ही ओवर में एडिलेड स्ट्राइकर्स के शुरुआती तीन विकेट झटक लिए. खास बात यह रही कि उनका डेब्यू ओवर मेडन रहा.

सिडनी थंडर के लिए खेलने उतरे हसनैन ने उस ओवर में मैथ्यू शॉर्ट, जेक वेदराल्ड और जोनाथन वेल्स को चलता किया. इस दौरान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हसनैन ने अपनी रफ्तार से भी खासा प्रभावित किया. मोहम्मद हसनैन के इस प्रदर्शन की दुनिया भर में तारीफ हो रही है. ग्रीम स्मिथ, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने उन्हें भविष्य का सितारा बताया.

कौन हैं मोहम्मद हसनैन?

21 साल के मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के हैदराबाद प्रांत के रहने वाले हैं. लेकिन उनके पूर्वज भारतीय प्रांत राजस्थान के अलवर जिले में वास करते थे. हसनैन के पिता मोहम्मद हुसैन की पशु चारे की एक दुकान है. मोहम्मद खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन अपने बड़ी फैमिली का भरण-पोषण करने के लिए उन्हें बाद में खेल छोड़ना पड़ा था.

Mohammad Hasnain is rapid!



His first BBL over is a TRIPLE WICKET MAIDEN 🔥#BBL11 pic.twitter.com/ZhNZ1V6mCW