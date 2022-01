IND vs SA 2nd Test: दूसरे टेस्ट में इतिहास रचने उतरेंगे कोहली के शेर, इस मैदान पर अबतक नहीं हारे

IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच आज से जोहानेसबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम का इस मैदान पर अजेय रिकॉर्ड रहा है. टीम यहां अब तक एक भी टेस्ट नहीं हारी है. ऐसे में फैंस को भारतीय टीम से सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी जीत का परचम लहराने की पूरी उम्मीद है.

भारतीय टीम का जोहानेसबर्ग के द वंडर्स स्टेडियम में यह छठा टेस्ट होगा. इससे पहले टीम इंडिया ने इस मैदान पर खेले 5 टेस्ट में से दो में जीत हासिल की, जबकि तीन टेस्ट ड्रॉ रहे हैं. अब भारतीय टीम अपने इस अजेय अभियान को जारी रखना चाहेगी.

साउथ अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज जीतने का मौका

टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले टेस्ट में 113 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. यदि भारतीय टीम यह दूसरा टेस्ट भी जीतती है, तो वह सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लेगी और साउथ अफ्रीका में इतिहास रच देगी.

दरअसल, भारतीय टीम के पास अब दूसरा मैच जीतकर साउथ अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है. टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका में यह 8वीं द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज है. इससे पहले 7 में से 6 सीरीज में भारत को हार मिली, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही थी.

