शिवम दुबे का टी20 इंटरनेशनल में जीत का क्रम टूटा... जसप्रीत बुमराह की अजेय लकीर भी खत्म

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टी20 मैच में 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. एमसीजी (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड) में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए महज 126 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 80 गेंदों में हासिल कर लिया. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा था. अब अगला मुकाबला 2 नवंबर (रविवार) को होबार्ट में खेला जाना है.

मेलबर्न टी20 मैच में भारत की हार के साथ ही शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह की इस फॉर्मेट में अजेय लकीर भी टूट गई. दोनों खिलाड़ियों ने पिछले कुछ सालों में जितने भी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे, उसमें भारत हारा नहीं था. शिवम दुबे की विनिंग स्ट्रीक 37 मैचों तक चली, जो टी20 इंटरनेशनल में किसी भी खिलाड़ी की सबसे लंबी स्ट्रीक थी.

इस मामले में युगांडा के पास्कल मुरुंगी दूसरे नंबर पर हैं, जिनके रहते युगांडा की टीम लगातार 27 टी20 इंटरनेशनल मैचों में हारी नहीं थी. शिवम दुबे के प्लेइंग-11 में रहते भारत की पिछली टी20 हार दिसंबर 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में आई थी. उसके बाद से शिवम जिन 37 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे, उसमें 'मेन इन ब्लू' हारी नहीं.

वहीं जसप्रीत बुमराह के प्लेइंग-11 में रहते भारतीय टीम ने लगातार 24 टी20 इंटरनेशनल मैचों में हार का सामना नहीं किया. बुमराह के रहते भारतीय टीम की पिछली टी20 हार अक्टूबर 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में आई थी. इन दोनों के अलावा इस लिस्ट में मनीष पांडे (20) और मोहम्मद शाहजाद (19) जैसे नाम भी शामिल हैं. मेलबर्न में मिली हार के साथ शिवम और बुमराह की स्ट्रीक भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इनका रिकॉर्ड आने वाले समय में युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा रहेगा.

किसी खिलाड़ी का सबसे लंबा अजेय क्रम (टी20 इंटरनेशनल)

37 शिवम दुबे (2019-25)

27 पास्कल मुरुंगी (2022-24*)

24 जसप्रीत बुमराह (2021-25)

20 मनीष पांडे (2018-20*)

19 मोहम्मद शहजाद (2016-21)

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 52 गेंद बाकी रहते ही मेलबर्न टी20 मैच में भारत को पराजित किया. गेंदों के लिहाज से भारत की टी20 इंटरनेशनल में ये दूसरी सबसे बड़ी हार रही. भारत की गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी हार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आई. साल 2008 में एमसीजी में ही भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 52 गेंद बाकी रहते पराजित किया था.

टी20I में भारत की सबसे बड़ी हार (गेंदें शेष रहते हुए)

52 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2008

40 बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2025

33 बनाम श्रीलंका, कोलंबो, 2021

33 बनाम न्यूजीलैंड दुबई 2021

31 बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो, 2012

