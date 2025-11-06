scorecardresearch
 

शिवम दुबे ने जाम्पा की गेंद पर मारा 117 मीटर लंबा छक्का, स्टेडियम के बाहर गई गेंद, VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टी20 में शिवम दुबे ने करारा ओवल में एडम जाम्पा की गेंद पर एक इतना विशाल छक्का जड़ा कि गेंद मैदान से बाहर चली गई. यह शॉट तब आया जब रिंकू सिंह ने कोच गौतम गंभीर का संदेश दुबे तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्होंने अपने दमदार अंदाज़ में जवाब दिया.

शिवम दुबे ने लगाया विशालकाय छक्का. (File Photo: Getty Images)
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला करारा ओवल में खेला गया. इस मैदान में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 168 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया. लेकिन इस मैच की खास बात ये रही की शिवम दुबे को नंबर-3 पर बैटिंग के लिए भेजा गया, जिन्हें तीसरे मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला था. लेकिन इस मुकाबले में दुबे ने एक लंबा छक्का लगाया जो वायरल है.

दुबे ने लगाया विशालकाय छक्का

यह धमाकेदार पल तब आया जब रिंकू सिंह ने भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर का संदेश शिवम दुबे तक पहुंचाया. और दुबे ने उसका जवाब सबसे जबरदस्त तरीके से दिया. दरअसल, मैच का 11वां ओवर लेकर एडम जम्पा पहुंचे थे. जम्पा ने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर ऊंचाई पर उछाला, लेकिन शिवम दुबे पूरी तरह तैयार थे. उन्होंने आगे बढ़ते हुए जोरदार शॉट खेला. गेंद सीधे लॉन्ग-ऑन के ऊपर से मैदान के बाहर चली गई और करारा ओवल में दर्शक हैरान रह गए. यह 117 मीटर लंबा छक्का था.

अंपायर को मंगानी पड़ी नई गेंद

छक्का इतना लंबा था कि गेंद मैदान से बाहर चली गई और अंपायरों को नई गेंद मंगवानी पड़ी. यह शॉट शिवम दुबे केनिडर अंदाज़ और स्पिन गेंदबाज़ों के खिलाफ उनकी ताकतवर बल्लेबाज़ी की पहचान को बखूबी दर्शाता है. हालांकि, 12वें ओवर में दुबे 22 रन बनाकर आउट हो गए.

वहीं, भारत ने गिल की 46 रनों की बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया के सामने 168 रनों का लक्ष्य रखा. इस मैच में भारतीय टीम ने कोई भी बदलाव नहीं क‍िया, होबार्ट में टी20 खेलने वाली टीम ही इस मुकाबले को खेल रही है. वहीं ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम में चार बदलाव देखने को मिले. टीम में एडम जाम्पा, ग्लेन मैक्सवेल, जोश फ‍िल‍िप और बेन ड्वार्शुइस को शाम‍िल किया गया है.

सीरीज का पहला टी20 मैच कैनबरा बारिश के कारण रद्द हुआ था. उसके बाद मेलबर्न में खेले गए दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की. हालांकि तीसरे मैच में भारत ने शानदार वापसी की और होबार्ट में बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाते हुए लक्ष्य का पीछा कर मैच जीत लिया. 

गोल्ड कोस्ट टी20 में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

गोल्ड कोस्ट टी20 में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जाम्पा
 

