Axar patel, AUS vs IND 4th T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल्ड कोस्ट के कैरारा में हुए चौथे टी20 को भारतीय टीम ने 48 रनों से जीत लिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त ले ली. सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिस्बेन में 8 नवंबर को खेला जाएगा.

अक्षर पटेल ने हेर‍िटेज बैंक स्टेडियम में हुए टी20 के रियल मैच टर्नर साब‍ित हुए. पहले उन्होंने बल्ले से दम दिखाया, फ‍िर गेंदबाजी में भी दम दिखाया. ये अक्षर पटेल का प्रदर्शन ही था, जो पूरे मुकाबले का एक्स फैक्टर साब‍ित हुआ. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला.

अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए जितेश शर्मा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे. ज‍ितेश के आउट होते ही टीम इंड‍िया का स्कोर 136/6 हो चुका था. इसके बाद अक्षर ने 11 गेंदों पर 21 गेंदों रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम इंड‍िया का स्कोर 167/8 तक पहुंचाया. अक्षर को न‍िचले क्रम में वॉश‍िंगटन सुंदर का भी साथ मिला. जिन्होंने 12 रन बनाए.

भारत के रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेल‍िया ने ताबड़तोड़ शुरुआत की. लेकिन फ‍िर अक्षर पटेल ने एक ऐसा स्पेल फेंका कि उसके बाद कंगारू टीम पर ब्रेक लगा. सबसे पहले अक्षर ने ओपनर मैथ्यू शॉर्ट (25 रन 19 गेंद) को पॉवरप्ले में LBW आउट किया, इस तरह ऑस्ट्रेल‍िया का स्कोर 37/1 हो गया . इसके बाद उन्होंने खतरनाक जोश इंग्ल‍िश को भी 12 रनों पर क्लीन बोल्ड किया.

अक्षर को मिला दुबे का साथ

जब अक्षर ने शुरुआती 2 विकेट लिए तो उनको श‍िवम दुबे का भी भरपूर साथ मिला. दुबे ने इसी बीच अपने पहले ही ओवर में म‍िचेल मार्श (30) को आउट कर कंगारू टीम का स्कोर 9.2 ओवर्स में 70/3 स्कोर कर दिया. इसके बाद अपने अगले ओवर में उन्होंने खतरनाक ट‍िम डेव‍िड (14) को कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाया. जिससे कंगारू टीम का स्कोर 11.3 ओवर्स में 91/4 हो गया. इसके बाद कंगारू टीम के विकेट न‍ियम‍ित अंतराल पर गिरते रहे और पूरी टीम 18.2 ओवर्स में महज 119 रनों पर ढेर हो गई.

भारतीय टीम की ओर से वॉश‍िंगटन सुंदर ने 3 विकेट झटके. लेकिन असली मैच टर्नर अक्षर पटेल साब‍ित हुए और बाद में श‍िवम दुबे ने भी साब‍ित कर दिया कि उनकी गेंदबाजी में दम है. दुबे ने एश‍िया कप फाइनल में भी शानदार गेंदबाजी की थी. अब दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला 8 द‍िसंबर को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में होगा.

अक्षर पटेल ने बताया कि उन्होंने नंबर 7 पर बल्लेबाजी की और विकेट को ध्यान से देखा. कुछ अनपेक्षित बाउंस होने के कारण उन्होंने अपने मौके का इंतजार किया और फिर शॉट खेला, उन्होंने कहा, 'जब टीम को जरूरत होती है, यही मेरी पसंदीदा स्थिति होती है. मैं सिर्फ टीम पर प्रभाव डालना चाहता हूं.'

बल्लेबाजी के साथ ही अक्षर ने अपने गेंदबाजी की रणनीति पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, 'मैं सोचता था कि बल्लेबाज की ताकत क्या है. अगर बल्लेबाज मुझे सीधे मारना चाहता था, तो मैं अच्छी लेंथ पर गेंद डालने की कोशिश करता था.'

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल

पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा (मैच रद्द)

दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न (ऑस्ट्रेल‍िया 4 विकेट से जीता)

तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट (भारतीय टीम 5 विकेट से जीती)

चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट (48 रन से जीता भारत)

पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

