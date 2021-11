आगाज से अंजाम तक... 15 नवंबर से सचिन तेंदुलकर के करियर का खास कनेक्शन

क्रिकेट के इतिहास में 15 नवंबर बेहद खास तारीख है. इसी दिन 1989 को (ठीक 32 साल पहले) 16 साल 205 दिन के एक लड़के ने कराची के नेशनल स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला था. उस वक्त वह मुश्ताक मोहम्मद और आकिब जावेद के बाद सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाला तीसरा टेस्ट क्रिकेटर था. तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह लड़का एक दिन 'क्रिकेट का भगवान' कहलाएगा. जी हां! बात हो रही है सचिन रमेश तेंदुलकर की.

...और यहीं से शुरू हुआ सचिन का वह सफर, जिसने विश्व क्रिकेट में अपनी अमिट छाप छोड़ी. कीर्तिमानों की झड़ी लगाते हुए सचिन ने कुल 200 टेस्ट मैच खेले. 24 साल के करियर के दौरान सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 53.78 की औसत से 15921 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 51 टेस्ट शतक और 68 अर्धशतक जमाए.

