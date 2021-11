ब्रैडमैन का डेब्यू क्यों नहीं यादगार..? 93 साल पहले मिला जख्म अब तक नहीं भरा

आज ही के दिन (30 नंवबर) 1928 में सर डॉन जॉर्ज ब्रैडमैन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकट में कदम रखा था. डॉन के लिए वह डेब्यू टेस्ट तो यादगार नहीं रहा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले गए उस टेस्ट के दौरान कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए.

अपने डेब्यू टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सातवें नंबर पर उतरे डॉन ब्रैडमैन ने पहली पारी में 18 रन बनाए. जबकि दूसरी पारी में छठे नंबर पर 1 रन ही बना पाए. इंग्लैंड ने उस ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी थी.

दरअसल. ऑस्ट्रेलिया को 93 साल पहले ऐसा जख्म मिला, जो आज भी हरा है. उसे अपने प्रबल प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड से ऐसी हार मिली, जो रिकॉर्ड बुक में अब तक सबसे ऊपर दर्ज है.

अंग्रेजों ने वह मैच 675 रनों से जीता. दिलचस्प है कि टेस्ट मैच में सर्वाधिक रनों की जीत के मामले में आज भी यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 1934 में इंग्लैंड को 562 रनों से हराया, लेकिन 675 रनों का आंकड़ा आज भी उससे दूर है.

डॉन ने 20 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था. मजे की बात यह है कि उनके साथ डेब्यू कर रहे ब्रेट आइरनमॉन्गर 46 साल के थे. आइरनमॉन्गर उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट पदार्पण करने वाले सबसे बजुर्ग खिलाड़ी थे.

100 का एवरेज पाने से चूक गए डॉन

आखिरी टेस्ट पारी में अपने करियर एवरेज को 100 तक ले जाने के लिए ब्रैडमैन को सिर्फ चार रनों की जरूरत थी. इंग्लैंड के विरुद्ध उस टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रैडमैन दूसरी ही गेंद खेलते हुए बोल्ड हो गए. उनका वह ड्रीम विकेट इंग्लिश लेगब्रेक गुगली बॉलर एरिक होलीज को मिला.

