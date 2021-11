Ind Vs Nz, Kanpur Test: कानपुर टेस्ट ड्रॉ होने की कहानी...आखिरी ओवर तक जंग, फिर ऐसे फिसली टीम इंडिया के हाथ से जीत

Ind Vs Nz, Kanpur Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया कानपुर टेस्ट ड्रॉ हो गया है. पूरे पांच दिन चला ये टेस्ट मैच अपने आखिरी ओवर तक खेला गया, जीत टीम इंडिया के खाते में आ ही गई थी लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ कि नतीजा ड्रॉ निकला. खास बात ये भी रही कि टीम इंडिया के हाथ से जिस जोड़ी ने जीत छीनी वो भी एक भारतीय जोड़ी ही थी.

आखिरी घंटे में मैच का माहौल पूरी तरह दिलचस्प हो गया था, जब एक-एक बॉल पर ग्राउंड में बैठे दर्शक शोर मचा रहे थे. जब रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की जोड़ी ने न्यूजीलैंड को झटके देने शुरू किए तब लगा कि मैच में जीत टीम इंडिया की होगी. लेकिन दसवां विकेट लेने में पसीने छूट गए, हालात तो ये थे कि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बल्लेबाजों के पास ही 9-10 फील्डर लगा दिए थे.

New Zealand survive and it's a DRAW in Kanpur. Scorecard - https://t.co/WRsJCUhS2d #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/TDTrEcl9ec



लंच के बाद भारतीय टीम ने पलट दिया था गेम



पांचवें दिन का जब खेल शुरू हुआ तब टीम इंडिया को जीत के लिए नौ विकेट की जरूरत थी, लेकिन पहले सेशन में भारत को एक भी विकेट नहीं मिला. टॉम लैथम और विलियम समरविल ने शानदार बैटिंग की और न्यूजीलैंड को मजबूत शुरुआत दिलाई. लेकिन लंच के बाद भारतीय टीम ने वापसी की, दूसरे सेशन में टीम इंडिया ने तीन विकेट लिए.

आखिरी सेशन में टीम इंडिया को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत थी, रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की फिरकी का जादू दिखने भी लगा था. न्यूजीलैंड ने 126 पर अपना पांचवां विकेट खोया था, जिसके बाद कुछ-कुछ देर में टीम इंडिया को विकेट मिल ही रहे थे.

So Near Yet So Far.



The first #INDvNZ Test in Kanpur ends in a draw. @Paytm #TeamIndia pic.twitter.com/dGckU0uBjl