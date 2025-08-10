Thamysn Newton Retires: 30 की उम्र में इस क्रिकेटर ने लिया संन्यास... 14 साल चला करियर, ऐसा रहा रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर थैमसिन न्यूटन ने 10 अगस्त (रविवार) को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया. 30 वर्षीय थैमसिन न्यूटन का क्रिकेट करियर 14 साल चला. इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के लिए 10 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भाग लिया.
थैमसिन न्यूटन आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2016 में न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा थीं. उस टूर्नामेंट में कीवी टीम फाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी. तब सेमीफाइनल में उसे वेस्टइंडीज के हाथों सिर्फ छह रन से हार का सामना करना पड़ा था. फिर न्यूटन आईसीसी वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2017 में कीवी टीम का हिस्सा बनीं.
दाएं हाथ की बल्लेबाज थैमसिन न्यूटन टॉप-ऑर्डर में उपयोगी बैटिंग के लिए जानी जाती थीं. साथ ही वो दाएं हाथ की मीडियम पेसर भी थीं. न्यूटन ने 10 वूमेन्स ओडीआई मैचों में 11 विकेट लिए, जिसमें साल 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया पांच विकेट हॉल भी शामिल है. वहीं 15 वूमेन्स टी20I मैचों में उन्होंने नौ विकेट चटकाए. इस दौरान न्यूटन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 9 रन देकर तीन विकेट रहा, जो उन्होंने अपने तीसरे टी20I में श्रीलंका के खिलाफ दर्ज किया था. इंटरनेशनल क्रिकेट में थैमसिन न्यूटन ने कुल 79 रन बनाए.
थैमसिन न्यूटन ने अपने घरेलू क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2011-12 में वेलिंगटन के साथ की. फिर वो 2014 से 2018 तक कैंटरबरी में रहीं. इसके बाद वो पांच सीजन तक फिर वेलिंगटन के साथ रहीं और 2023-24 सीजन से पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में गईं. घरेलू क्रिकेट में न्यूटन ने कई खिताब जीते. उन्होंने कैंटरबरी और वेलिंगटन के लिए एक-एक बार हेलीबर्टन जॉनस्टोन शील्ड (50 ओवर टूर्नामेंट) जीता. इसके अलावा वेलिंगटन के लिए उन्होंने सुपर स्मैश खिताब चार बार अपने नाम किया.
क्रिकेट ही नहीं... इस खेल में भी लिया भाग
थैमसिन न्यूटन ने न्यूजीलैंड के लिए अपना आखिरी वनडे 2017 में खेला था. साल 2021 में वह न्यूजीलैंड के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाने में सफल रहीं. हालांकि, इसके बाद उन्होंने केवल तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भाग लिया. वह 2017-18 के सीजन में वूमेन्स बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉर्चर्स टीम का हिस्सा भी रहीं. क्रिकेट के अलावा थैमसिन न्यूटन रग्बी में भी सक्रिय रहीं और घरेलू महिला रग्बी टूर्नामेंट फराह पामर कप में वेलिंगटन प्राइड और हॉक्स बे तुई के लिए खेलीं.