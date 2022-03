MCC New Cricket Rules: क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलाव, मांकड़िंग हुई वैध, अब पिच पर नहीं दिखेगी अश्विन-बटलर जैसी 'जंग'

क्रिकेट कानूनों की संरक्षक संस्था- मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने क्रिकेट के नियमों में कई संशोधन किए हैं. उसने आधुनिक क्रिकेट को और भी बेहतर बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए फैसला लिया है. इसमें मांकड़िंग आउट, लार के इस्तेमाल, वाइड बॉल और डेड बॉल समेत कई नियमों में सुधार किया है. MCC के मुताबिक, यह सभी नियमों इसी साल एक अक्टूबर से लागू होंगे.

'मांकड़िंग' को लेकर IPL 2019 के सीजन में विवाद खड़ा हो गया था. किंग्स इलेवन पंजाब के तत्कालीन कप्तान रहे रविचंद्रन अश्विन का राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर को मांकड़ करने का विवाद सुर्खियों में रहा था. अब नियमों में संशोधन के बाद किसी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं रह गई है. खेल के नियमों को तय करने वाले मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (लंदन) ने मांकड़िंग को अब वैध ठहराया है.

- नियमों में किए गए संशोधन

रिप्लेसमेंट पर ये नियम

रिप्लेसमेंट को लेकर लॉ 1.3 बनाया है. इसके मुताबिक...

- जिस खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा रहा है, उसके ही रूप में रिप्लेसमेंट होना चाहिए.

- रिप्लेसमेंट के तहत यदि प्लेयर अपनी बल्लेबाजी कर चुका है, तो मैदान पर उसकी जगह आने वाला प्लेयर उस पारी में बल्लेबाजी नहीं कर सकेगा.

- यदि खिलाड़ी पर कोई पेनल्टी, सस्पेंसंस या वॉर्निंग लागू है, तो उसकी जगह आने वाले प्लेयर पर भी यह सब लागू रहेंगे.

लॉ-18: कैच आउट के बाद नए बैटर के नियम

यह नियम ट्रायल के तौर पर इंग्लैंड में शुरू हुए द हंड्रेड टूर्नामेंट में भी लागू किए थे. लॉ 18.11 के मुताबिक, यदि खिलाड़ी क्लीन बोल्ड, स्टम्प्ड, बॉल को दो बार मारने, LBW, हिट विकेट या कैच आउट होता है, तो नया बल्लेबाज उसी स्ट्राइक पर आएगा, जहां आउट होने वाला बल्लेबाज था. (ओवर खत्म होने की स्थिति में स्ट्राइक चेंज होगी)

लॉ 20.4.2.12 – डेड बॉल

यदि खेल के दौरान मैदान पर किसी बाहरी व्यक्ति, एनिमल (डॉग आदि...) या किसी भी अन्य चीज के द्वारा रुकावट आती है, या पिच को नुकसान होता है, तो अंपायर फैसला लेते हुए डेड बॉल करार दे सकते हैं.

लॉ 22.1: वाइड बॉल

आज के आधुनिक खेल में बल्लेबाज क्रीज पर हर तरफ घूमते हुए शॉट खेलता है. यह कई बार गलत भी माना जाता है, क्योंकि गेंदबाज बैटर के पास ही डिलिवरी करता है, लेकिन आखिर समय पर वाइड बॉल करार दी जाती है. ऐसे में कुछ संसोधन किया गया है. यदि बॉल बैटर के पास से गुजरती है और वह उसे खेलने में सक्षम होता है, तो अंपायर इसे सही गेंद मान सकता है. यदि बैटर खेलने में सक्षम नहीं होता है, तो वाइड करार दी जा सकती है.

