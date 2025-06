Netherlands vs Nepal 3 Super over in T20 International Match: क्रिकेट के मैदान में पहली बार ऐसा हुआ, जब तीन सुपर ओवर में किसी मैच का नतीजा तय हुआ. इस मैच में नीदरलैंड्स ने नेपाल को हराकर इतिहास रच दिया.

क्रिकेट इतिहास में उस समय सोमवार (16 जून) का दिन यादगार बन गया, जब नीदरलैंड्स और नेपाल के बीच ग्लासगो में खेला गया टी20 मुकाबला तीसरे सुपर ओवर तक गया. रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में अंततः नीदरलैंड्स ने जीत दर्ज की और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया. टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के तहत यह मैच खेला गया. मेजबान स्कॉटलैंड श्रृंखला की तीसरी टीम है.

देखें VIDEO

ग्लास्गो में पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स ने 152 रन बनाए. वेस्ले बार्सी, विक्रमजीत सिंह और तेजा निदामानुरु ने अहम पारियां खेलीं, वहीं नेपाल के लिए संदीप लामीछाने ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके. जवाब में नेपाल ने भी 152 रन बना लिए.

𝗨𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 🤯



Netherlands beat Nepal after T20 tie and three (!) Super Overs!



A bizarre match and a unique event in international cricket history.



Read the full match report:https://t.co/rmXZq2J6WT pic.twitter.com/bWsyypCuwy — Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) June 16, 2025

कप्तान रोहित पौडेल (48 रन) और कुशल भुर्तेल (34 रन) की पारियों ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया. डेनियल डोरम ने नीदरलैंड्स के लिए 3 विकेट लेकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया.

पहली बार था कि किसी पुरुष टी20 या लिस्ट A मुकाबले में तीसरा सुपर ओवर खेला गया. नीदरलैंड्स के गेंदबाज डोरम और जैक लायन-कैशे ने गेम पलटकर रख दिया. नेपाल ने तीन बार जीत के करीब आकर मुकाबला गंवाया. इस तरह यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए सदी के सबसे रोमांचक मैचों में शामिल हो गया.

𝗧𝗿𝘂𝗲 𝗖𝗿𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 📚🧡



Historic scenes unfolded in Glasgow as our T20I game against Nepal went into a third Super Over. A mindblowing game, but we got there! 💪🏼https://t.co/Bh1dF7soIB#kncbcricket #kncbmen #T20I #TriSeries #nepned pic.twitter.com/tS63H6u3Bg — Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) June 16, 2025

तीन सुपर ओवर वाला मैच

पहला सुपर ओवर: नेपाल ने भुर्तेल के धमाकेदार हिट्स की बदौलत 19 रन बनाए. जवाब में नीदरलैंड्स ने आखिरी गेंद पर मैच बराबर कर दिया.

दूसरा सुपर ओवर: नीदरलैंड्स ने 17 रन बनाए, लेकिन नेपाल के दीपेन्द्र सिंह ऐरी ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर फिर बराबर कर दिया.

तीसरा सुपर ओवर: जैक लायन-कैशे ने नेपाल के दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया और टीम को शून्य पर रोक दिया. फिर माइकल लेविट ने सिक्स जड़कर नीदरलैंड्स को जीत दिलाई.

क्या कहता है आईसीसी का नियम?

आईसीसी के नियम के अनुसार अगर दोनों पारियां पूरी होने के बाद टीमों के स्कोर बराबर हैं तो सुपर ओवर खेला जाएगा. अगर सुपर ओवर बराबर होता है, तो जब तक विजेता का फैसला न हो जाए, तब तक यह जारी रहेगा.