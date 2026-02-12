Nepal vs Italy Live Score, ICC MEN'S T20 WC: नेपाल की धुआंधार शुरुआत, पर इटली की टीम से मिल रही टक्कर aajtak.in | मुंबई | 12 फरवरी 2026, 4:08 PM IST NEP vs ITA Live Score: मुंबई के (वानखेड़े स्टेडियम) में T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप C मुकाबले में नेपाल और इटली आमने-सामने हैं. जहां टॉस इटली ने जीता. नेपाल की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. दोनों टीमें टूर्नामेंट में अहम अंक हासिल करने के इरादे से उतरी हैं.

Nepal vs Italy T20 World Cup 2026 live cricket score and updates (PTI Photo)

4:08 PM (2 मिनट पहले) 15.3: गुलशन झा को जेजे स्मट्स, 1 रन|

4:07 PM (3 मिनट पहले) 15.2: आरिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, फ्रंट फुट से गेंद को पंच किया, एक रन मिला|

4:07 PM (3 मिनट पहले) 15.1: गुलशन झा को जेजे स्मट्स, हलके हाथों से पुश करते हुए एक रन बटोरा|

4:05 PM (5 मिनट पहले) Score 97/5 Batsman आरिफ़ शेख़ 26(22b 3*4 0*6) Bowler बेंजामिन मैनेंटी 4-0-9-2 14.6: आरिफ़ शेख़ को बेंजामिन मैनेंटी, डॉट गेंद!! इसी के साथ हुई एक सफ़ल ओवर की समाप्ति!! ऑफ साइड की ओर गेंद को बल्लेबाज़ ने पुश किया| फील्डर के पास गई गेंद| रन नहीं आ सका|

4:05 PM (5 मिनट पहले) 14.5: गुलशन झा को बेंजामिन मैनेंटी, सिंगल!! फुल लेंथ की गेंद को बल्लेबाज़ ने डीप कवर्स की ओर ड्राइव करते हुए एक रन लिया है|

4:04 PM (6 मिनट पहले) अगले बल्लेबाज़ गुलशन झा हैं...

4:03 PM (7 मिनट पहले) 14.4: लोकेश बाम को बेंजामिन मैनेंटी, आउट!! कैच आउट!! लोकेश बाम 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं!! बेंजामिन मैनेंटी को मिली दूसरी विकेट| आगे डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर हवा में स्लॉग स्वीप शॉट लगाया| ऐसे में बल्ले के स्टीकर के पास लगकर गेंद वहां मौजूद फील्डर एंथोनी जोसेफ मोस्का के हाथों में गई जहाँ से उन्होंने एक आसान सा कैच पकड़ा| 96/5 नेपाल|

4:03 PM (7 मिनट पहले) 14.3: लोकेश बाम को बेंजामिन मैनेंटी, विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने समझदारी के साथ रोकना बेहतर समझा|

4:02 PM (8 मिनट पहले) 14.2: लोकेश बाम को बेंजामिन मैनेंटी, हल्का सा गेंद को पुश किया लेकिन गैप नहीं मिला|

4:02 PM (8 मिनट पहले) 14.1: लोकेश बाम को बेंजामिन मैनेंटी, दुग्गी!! आगे की गेंद पर बल्लेबाज़ ने डीप कवर्स की ओर ड्राइव किया| ऐसे में गैप में गई गेंद जहाँ से 2 रन मिल गया|

4:01 PM (9 मिनट पहले) Score 94/4 Batsman लोकेश बाम 1(1b 0*4 0*6) Bowler कृष्ण कलुगामगे 3-0-17-2 13.6: लोकेश बाम को कृष्ण कलुगामगे, सिंगल!! इसी के साथ हुई एक सफ़ल ओवर की समाप्ति!! विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने लॉन्ग ऑन की तरफ पुश करते हुए एक रन लिया है|

3:59 PM (11 मिनट पहले) अगले बल्लेबाज़ लोकेश बाम हैं...

3:57 PM (13 मिनट पहले) 13.5: दीपेंद्र सिंह ऐरी को कृष्ण कलुगामगे, आउट!! क्लीन बोल्ड!! इसी के साथ 44 रनों की साझेदारी का हुआ अंत!! कृष्ण कलुगामगे के हाथ लगी दूसरी विकेट!! दीपेंद्र सिंह ऐरी 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं| गुड लेंथ पर डाली गई गूगली गेंद को बल्लेबाज़ ने परख नहीं सके| ऐसे में कवर की ओर खेलने गए लेकिन बल्ले को बीट करती हुई गेंद सीधा ऑफ स्टंप को जा लगी| 93/4 नेपाल|

3:57 PM (13 मिनट पहले) 13.4: आरिफ़ शेख़ को कृष्ण कलुगामगे, इस बार फिर से बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया एक रन आ गया|

3:56 PM (14 मिनट पहले) 13.3: दीपेंद्र सिंह ऐरी को कृष्ण कलुगामगे, छोटी गेंद पर बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर एक रन लिया है|

3:56 PM (14 मिनट पहले) 13.2: दीपेंद्र सिंह ऐरी को कृष्ण कलुगामगे, ऑफ साइड की ओर गेंद को बल्लेबाज़ ने खेला| ऐसे में दीपेंद्र रन लेना चाहते थे लेकिन आरिफ़ ने मना कर दिया|

3:55 PM (15 मिनट पहले) 13.1: दीपेंद्र सिंह ऐरी को कृष्ण कलुगामगे, ऊपर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को बल्लेबाज़ ने डीप कवर्स की ओर शॉट लगाया और 2 रन ले लिया है|

3:54 PM (16 मिनट पहले) Score 89/3 Batsman दीपेंद्र सिंह ऐरी 14(14b 0*4 0*6) Bowler जसप्रीत सिंह 1-0-8-0 12.6: दीपेंद्र सिंह ऐरी को जसप्रीत सिंह, बल्लेबाज़ ने आगे आकर एक रन के लिए ऑफ़ ड्राइव किया|

3:54 PM (16 मिनट पहले) 12.5: दीपेंद्र सिंह ऐरी को जसप्रीत सिंह, दुग्गी!! पटकी हुई गेंद पर बल्लेबाज़ ने लेग साइड की ओर हलके हाथों से खेलकर 2 रन हासिल किया है|

3:53 PM (17 मिनट पहले) 12.4: आरिफ़ शेख़ को जसप्रीत सिंह, सिंगल!! इस बार पॉइंट की ओर गेंद को बल्लेबाज़ ने कट शॉट लगाकर एक रन निकाला है|

3:53 PM (17 मिनट पहले) 12.3: आरिफ़ शेख़ को जसप्रीत सिंह, प्ले एंड मिस! बल्लेबाज़ को समझ ही नहीं आया कि इस गेंद पर क्या करें|

3:52 PM (18 मिनट पहले) 12.2: दीपेंद्र सिंह ऐरी को जसप्रीत सिंह, बैक फुट से गेंद को पंच किया, एक रन मिल गया|

3:52 PM (18 मिनट पहले) 12.1: दीपेंद्र सिंह ऐरी को जसप्रीत सिंह, दुग्गी!! विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने हलके हाथों से लेग साइड की ओर पुश किया और तेज़ी से भागकर 2 रन ले लिया|

3:51 PM (19 मिनट पहले) 12.1: दीपेंद्र सिंह ऐरी को जसप्रीत सिंह, वाइड! डाउन द लेग| बल्लेबाज़ की पहुंच से बहुत दूर| कीपर तक गई| अम्पायर ने बाहें फैलाई और वाइड करार दिया|

3:50 PM (20 मिनट पहले) Score 81/3 Batsman आरिफ़ शेख़ 24(18b 3*4 0*6) Bowler बेंजामिन मैनेंटी 3-0-6-1 11.6: आरिफ़ शेख़ को बेंजामिन मैनेंटी, इस बार बल्लेबाज़ ने गेंद की लाइन को परखा और समझदारी दिखाते हुए हलके हाथों से उसे डिफेंड कर दिया|

3:49 PM (21 मिनट पहले) 11.5: आरिफ़ शेख़ को बेंजामिन मैनेंटी, आगे की गेंद को बल्लेबाज़ ने सीधे बल्ले से सामने की ओर खेला| टप्पा खाकर बॉल गेंदबाज़ के हाथों में गई| रन नहीं हो सका|

3:49 PM (21 मिनट पहले) 11.4: आरिफ़ शेख़ को बेंजामिन मैनेंटी, विकेट लाइन पर डाली गई स्पिन गेंद को बल्लेबाज़ ने सीधे बल्ले से सामने की ओर पुश किया| गेंदबाज़ ने बॉल को खुद ही फील्ड कर लिया|

3:49 PM (21 मिनट पहले) 11.3: दीपेंद्र सिंह ऐरी को बेंजामिन मैनेंटी, आगे की गेंद को बल्लेबाज़ ने कवर की ओर पुश करते हुए एक रन लिया है|

3:48 PM (22 मिनट पहले) 11.2: दीपेंद्र सिंह ऐरी को बेंजामिन मैनेंटी, विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने समझदारी के साथ रोकना बेहतर समझा|

3:48 PM (22 मिनट पहले) 11.1: आरिफ़ शेख़ को बेंजामिन मैनेंटी, क्रीज़ में रह कर मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और सिंगल मिल गया|

3:47 PM (23 मिनट पहले) Score 79/3 Batsman आरिफ़ शेख़ 23(14b 3*4 0*6) Bowler ग्रांट स्टीवर्ट 2-0-25-0 10.6: आरिफ़ शेख़ को ग्रांट स्टीवर्ट, बल्लेबाज़ ने आगे आकर एक रन के लिए ऑफ़ ड्राइव किया|

3:46 PM (24 मिनट पहले) 10.5: आरिफ़ शेख़ को ग्रांट स्टीवर्ट, चौका!! बैक टू बैक बाउंड्री आरिफ़ शेख़ के बल्ले से आती हुई यहाँ पर!! लेग स्टंप के बाहर डाली गई लो फुलटॉस गेंद को बल्लेबाज़ ने शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ऊपर से शॉट खेला| ऐसे में गैप में गई गेंद चार रनों के लिए|

3:46 PM (25 मिनट पहले) 10.4: आरिफ़ शेख़ को ग्रांट स्टीवर्ट, चौका! शानदार प्लेसमेंट| बल्लेबाज़ ने गेंदबाज़ की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को थर्ड मैन की ओर गाइड कर दिया और चार रन बटोरे|

3:45 PM (25 मिनट पहले) 10.3: दीपेंद्र सिंह ऐरी को ग्रांट स्टीवर्ट, बैक फुट से फ्लिक करते हुए एक रन लिया|

3:44 PM (26 मिनट पहले) 10.2: दीपेंद्र सिंह ऐरी को ग्रांट स्टीवर्ट, बीटेन! शानदार गेंदबाज़ी करते हुए बल्लेबाज़ को धराशाई कर दिया|

3:44 PM (26 मिनट पहले) 10.1: दीपेंद्र सिंह ऐरी को ग्रांट स्टीवर्ट, छोटी डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाकर 2 रन हासिल किया है|

3:42 PM (28 मिनट पहले) Score 67/3 Batsman दीपेंद्र सिंह ऐरी 4(5b 0*4 0*6) Bowler जेजे स्मट्स 3-0-18-0 9.6: दीपेंद्र सिंह ऐरी को जेजे स्मट्स, आगे डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव किया जहाँ से एक रन मिल गया|

3:42 PM (28 मिनट पहले) 9.5: आरिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, पुश किया गेंद को और सिंगल हासिल किया|

3:41 PM (29 मिनट पहले) 9.4: दीपेंद्र सिंह ऐरी को जेजे स्मट्स, लेग साइड की ओर गेंद को बल्लेबाज़ ने फ्लिक करते हुए एक रन लिया है|

3:41 PM (29 मिनट पहले) 9.3: आरिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, आगे की गेंद पर बल्लेबाज़ ने फ्लिक करना चाहा| तभी बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गई| बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन लिया है|

3:41 PM (29 मिनट पहले) 9.2: दीपेंद्र सिंह ऐरी को जेजे स्मट्स, पुश किया गेंद को और सिंगल हासिल किया|

3:40 PM (30 मिनट पहले) 9.1: आरिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, कवर की तरफ बल्लेबाज़ ने गेंद को खेला और एक रन निकाला|

3:39 PM (31 मिनट पहले) Score 61/3 Batsman आरिफ़ शेख़ 11(8b 1*4 0*6) Bowler कृष्ण कलुगामगे 2-0-12-1 8.6: आरिफ़ शेख़ को कृष्ण कलुगामगे, ऑफ साइड की ओर गेंद को बल्लेबाज़ ने खेलकर एक रन लिया है|

3:39 PM (31 मिनट पहले) 8.5: आरिफ़ शेख़ को कृष्ण कलुगामगे, दुग्गी!! इस बार पैड्स लाइन पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर हलके हाथों से फ्लिक करते हुए 2 रन हासिल किया|

3:38 PM (32 मिनट पहले) 8.4: आरिफ़ शेख़ को कृष्ण कलुगामगे, चौका!!! शानदार पुल शॉट यहाँ पर लगाते हुए बल्लेबाज़| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल लगाया| बल्ले और गेंद का हुआ सही ताल मेल| टप्पा खाकर गैप में गई बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए|

3:38 PM (32 मिनट पहले) 8.3: आरिफ़ शेख़ को कृष्ण कलुगामगे, पुश तो किया गेंद को लेकिन गैप में नहीं मार सके|

3:37 PM (33 मिनट पहले) 8.2: दीपेंद्र सिंह ऐरी को कृष्ण कलुगामगे, इस बार बल्लेबाज़ ने क्रीज़ की गहराई का इस्तेमाल करते हुए पंच किया एक रन के लिए|

3:37 PM (33 मिनट पहले) 8.1: आरिफ़ शेख़ को कृष्ण कलुगामगे, एक रन!! कवर्स की ओर गेंद को ड्राइव करते हुए सिंगल लिया|

3:36 PM (34 मिनट पहले) Score 52/3 Batsman दीपेंद्र सिंह ऐरी 0(1b 0*4 0*6) Bowler बेंजामिन मैनेंटी 2-0-4-1 7.6: दीपेंद्र सिंह ऐरी को बेंजामिन मैनेंटी, कोई रन नहीं, ड्राइव किया गेंद को कवर्स की और लेकिन रन नही हुआ|

3:35 PM (35 मिनट पहले) 7.5: आरिफ़ शेख़ को बेंजामिन मैनेंटी, पैड्स लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर फ्लिक करते हुए एक रन लिया|

3:35 PM (35 मिनट पहले) 7.4: आरिफ़ शेख़ को बेंजामिन मैनेंटी, कवर्स की ओर गेंद को ड्राइव करते हुए 2 रन लिया|

3:34 PM (36 मिनट पहले) 7.3: आरिफ़ शेख़ को बेंजामिन मैनेंटी, आखिरी समय तक गेंद पर नज़रें जमाई रखी और उसे ब्लॉक कर दिया|

3:34 PM (36 मिनट पहले) अगले बल्लेबाज़ आरिफ़ शेख़ हैं...

3:32 PM (38 मिनट पहले) 7.2: आसिफ़ शेख़ को बेंजामिन मैनेंटी, आउट!! स्टंप हो गए बल्लेबाज़ यहाँ पर!! आसिफ़ शेख़ 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे!! बेंजामिन मैनेंटी को मिली पहली विकेट| ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने देखा और पैर निकालकर रोकने गए| तभी गेंद टप्पा खाकर टर्न हुई और बल्ले को बीट करती हुई कीपर के दस्तानों में गई| तभी कीपर जियान-पिएरो मीडे ने गेंद को पकड़कर बल्लेबाज़ के पैर को देखा और बेल्स उड़ा दिया| ऐसे में स्टंपिंग की अपील हुई| तभी थर्ड अम्पायर ने रिप्ले में देखा तो पता लगा कि जब कीपर से गेंद को स्टंप पर लगाया था तब बल्लेबाज़ का पैर क्रीज़ के लाइन पर था जबकि बल्लेबाज़ का पैर लाइन के अन्दर होना चाहिए था| इसी वजह से थर्ड अम्पायर ने आउट दिया| 49/3 नेपाल|

3:32 PM (38 मिनट पहले) 7.1: आसिफ़ शेख़ को बेंजामिन मैनेंटी, हल्का सा गेंद को पुश किया लेकिन गैप नहीं मिला|

3:30 PM (40 मिनट पहले) अगले बल्लेबाज़ दीपेंद्र सिंह ऐरी हैं...

3:30 PM (40 मिनट पहले) Score 49/2 Batsman रोहित पौडेल 23(14b 0*4 2*6) Bowler कृष्ण कलुगामगे 1-0-3-1 6.6: रोहित पौडेल को कृष्ण कलुगामगे, आउट!! कैच आउट!! नेपाल को लगता हुआ सबसे बड़ा झटका!! इस बार कप्तान रोहित पौडेल 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं!! कृष्ण कलुगामगे के हाथ लगी पहली विकेट| लेंथ में छोटी डाली गई स्पिन गेंद को बल्लेबाज़ ने लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में शॉट लगाया| ऐसे में बल्ले के स्टीकर के पास लगकर गेंद वहां मौजूद फील्डर ग्रांट स्टीवर्ट के हाथों में गई जहाँ से उन्होंने आसान सा कैच पकड़ा| 49/2 नेपाल|

3:29 PM (41 मिनट पहले) 6.5: रोहित पौडेल को कृष्ण कलुगामगे, प्ले एंड मिस! बल्लेबाज़ को समझ ही नहीं आया कि इस गेंद पर क्या करें|

3:29 PM (41 मिनट पहले) 6.4: आसिफ़ शेख़ को कृष्ण कलुगामगे, इस बार बल्लेबाज़ ने क्रीज़ की गहराई का इस्तेमाल करते हुए पंच किया एक रन के लिए|

3:29 PM (41 मिनट पहले) 6.3: रोहित पौडेल को कृष्ण कलुगामगे, बैक फुट से गेंद को बल्लेबाज़ ने डीप कवर्स की ओर पुश किया और एक रन लिया है|

3:28 PM (42 मिनट पहले) 6.2: रोहित पौडेल को कृष्ण कलुगामगे, बैक फुट से बल्लेबाज़ ने पॉइंट की तरफ कट किया| फील्डर के पास एक टप्पा खाकर गई गेंद| रन नहीं हुआ|

3:28 PM (42 मिनट पहले) 6.1: आसिफ़ शेख़ को कृष्ण कलुगामगे, पॉइंट की ओर हलके हाथों से बल्लेबाज़ ने पुश करते हुए एक रन लिया है|

3:28 PM (42 मिनट पहले) गेंदबाज़ी में बदलाव, कृष्ण कलुगामगे के हाथों में थमाई गई गेंद...

3:25 PM (45 मिनट पहले) Score 46/1 Batsman आसिफ़ शेख़ 18(16b 2*4 0*6) Bowler ग्रांट स्टीवर्ट 1-0-13-0 5.6: आसिफ़ शेख़ को ग्रांट स्टीवर्ट, आगे की गेंद को बल्लेबाज़ ने लेग साइड की ओर खेला| फील्डर के पास टप्पा खाकर गई गेंद| बल्लेबाजों ने भागकर एक रन लिया है|

3:24 PM (46 मिनट पहले) 5.5: रोहित पौडेल को ग्रांट स्टीवर्ट, लेग साइड की ओर गेंद को बल्लेबाज़ ने फ्लिक किया और एक रन लिया है|

3:23 PM (47 मिनट पहले) 5.4: रोहित पौडेल को ग्रांट स्टीवर्ट, दुग्गी!! पैड्स लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने ईद विकेट की ओर फ्लिक करते हुए 2 रन लिया|

3:23 PM (47 मिनट पहले) 5.3: रोहित पौडेल को ग्रांट स्टीवर्ट, छक्का! ये आया अम्पायर का इशारा छह रनों का! फ्लिक शॉट खेला गया मिड विकेट की ओर| गेंद हवा में तैरती हुई सीमा रेखा के पार जा गिरी|

3:22 PM (48 मिनट पहले) 5.2: रोहित पौडेल को ग्रांट स्टीवर्ट, सिंगल!! विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और पहला रन तेज़ी से पूरा किया| जिसके बाद फील्डर ने कीपर की तरफ थ्रो किया| ऐसे में कीपर से हुई मिसफील्ड और बल्लेबाजों ने भागकर दूसरा रन ओवर थ्रो के रूप में लिया|

3:21 PM (49 मिनट पहले) 5.1: आसिफ़ शेख़ को ग्रांट स्टीवर्ट, गुड लेंथ पर डाली गई धीमी गति की गेंद को बल्लेबाज़ ने बैक फुट से पॉइंट की ओर कट किया और एक रन ले लिया|

3:20 PM (50 मिनट पहले) Score 33/1 Batsman आसिफ़ शेख़ 16(14b 2*4 0*6) Bowler जेजे स्मट्स 2-0-12-0 4.6: आसिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, फुल लेंथ की गेंद को बल्लेबाज़ ने कवर की ओर पुश करते हुए तेज़ी से एक रन लिया है|

3:20 PM (50 मिनट पहले) 4.5: रोहित पौडेल को जेजे स्मट्स, सिंगल!! आगे की गेंद को बल्लेबाज़ ने लेग साइड की ओर फ्लिक करते हुए एक रन लिया है|

3:19 PM (51 मिनट पहले) 4.4: रोहित पौडेल को जेजे स्मट्स, छक्का!! कप्तान रोहित पौडेल के बल्ले से आता हुआ इस मुकाबले का पहला सिक्स!! आगे डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर स्लॉग स्वीप शॉट खेला| बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई छह रनों के लिए|

3:19 PM (51 मिनट पहले) 4.3: आसिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, आगे की गेंद को बल्लेबाज़ ने कवर की ओर पुश करते हुए तेज़ी से भागकर एक रन लिया है|

3:18 PM (52 मिनट पहले) 4.2: आसिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, विकेट लाइन पर डाली गई स्पिन गेंद को बल्लेबाज़ ने सीधे बल्ले से सामने की ओर पुश किया| गेंदबाज़ ने बॉल को खुद ही फील्ड कर लिया|

3:18 PM (52 मिनट पहले) 4.1: रोहित पौडेल को जेजे स्मट्स, क्रीज़ में रह कर मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और सिंगल मिल गया|

3:17 PM (53 मिनट पहले) Score 23/1 Batsman रोहित पौडेल 3(3b 0*4 0*6) Bowler अली हसन 2-0-20-1 3.6: रोहित पौडेल को अली हसन, ऑफ साइड की ओर गेंद को बल्लेबाज़ ने पुश करते हुए एक रन लिया है|

3:16 PM (54 मिनट पहले) 3.5: आसिफ़ शेख़ को अली हसन, बैक फुट से गेंद को पंच किया, एक रन मिल गया|

3:16 PM (54 मिनट पहले) 3.4: आसिफ़ शेख़ को अली हसन, शानदार फ्लिक शॉट!!! फाइन लेग बाउंड्री की तरफ!!! चौका मिलेगा| पैरों पर डाली गई गेंद को बड़ी खूबसूरती से कलाईयों के सहारे फ्लिक किया बाउंड्री की तरफ| गैप में गई गेंद सीमा रेखा के पार चार रनों के लिए|

3:15 PM (55 मिनट पहले) 3.3: आसिफ़ शेख़ को अली हसन, चौका!! आसिफ़ शेख़ के बल्ले से आती हुई बाउंड्री!! इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने रोकने का प्रयास किया| ऐसे में बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर बॉल फाइन लेग बाउंड्री के बाहर गई चार रनों के लिए|

3:14 PM (56 मिनट पहले) 3.2: आसिफ़ शेख़ को अली हसन, दुग्गी!! गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शॉट लगाया| ऐसे में नो मेंस लैंड में गिरी गेंद और फील्डर उसके पीछे भागे| तभी बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन ले लिया|

3:14 PM (56 मिनट पहले) 3.1: रोहित पौडेल को अली हसन, आगे की गेंद को बल्लेबाज़ ने ऑफ साइड की ओर शॉट खेलकर एक रन लिया है|

3:13 PM (57 मिनट पहले) Score 10/1 Batsman आसिफ़ शेख़ 3(7b 0*4 0*6) Bowler जेजे स्मट्स 1-0-2-0 2.6: आसिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने फ्लिक करना चाहा| ऐसे में बल्ले पर नहीं आई गेंद और पैड्स को जा लगी| रन नहीं मिल सका|

3:12 PM (58 मिनट पहले) 2.5: रोहित पौडेल को जेजे स्मट्स, सिंगल!! इसी के साथ कप्तान रोहित पौडेल ने अपना खाता खोला है!! आगे की गेंद को बल्लेबाज़ ने लॉन्ग ऑन की तरफ पुश करते हुए एक रन पूरा किया|

3:11 PM (59 मिनट पहले) 2.4: आसिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, फ्रंटफुट से गेंद को डिफेंड किया जहाँ से एक रन मिल गया|

3:10 PM (एक घंटा पहले) 2.3: आसिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, पैड्स लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने लेग साइड की ओर फ्लिक किया| फील्डर वहां मौजूद, रन नहीं आ सका|

3:10 PM (एक घंटा पहले) 2.2: आसिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, स्विंग एंड मिस! काफी ज़ोर से बल्लेबाज़ ने अपना बल्ला घुमाया लेकिन गेंद से कोई संपर्क नहीं हुआ|

3:09 PM (एक घंटा पहले) 2.1: आसिफ़ शेख़ को जेजे स्मट्स, डॉट गेंद!! हल्का सा गेंद को पुश किया लेकिन गैप नहीं मिला|

3:09 PM (एक घंटा पहले) अगले बल्लेबाज़ रोहित पौडेल हैं...

3:08 PM (एक घंटा पहले) Score 8/1 Batsman कुशल भुर्टेल 5(10b 1*4 0*6) Bowler अली हसन 1-0-7-1 1.6: कुशल भुर्टेल को अली हसन, आउट!! कैच आउट!! नेपाल को लगता हुआ पहला झटका!! कुशल भुर्टेल 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं!! अली हसन के हाथ लगी पहली विकेट| ऑफ स्टंप के बाहर पटकी गई गेंद को बल्लेबाज़ ने कवर की ओर हवा में शॉट खेला| ऐसे में वहां मौजूद फील्डर जस्टिन मोस्का ने दोनों हाथों से कैच पकड़ने का प्रयास किया| हालाँकि एक बार तो गेंद हाथों से छिटकी थी लेकिन फिर फील्डर ने दाहिने हाथ से बॉल को पकड लिया| 8/1 नेपाल|

3:07 PM (एक घंटा पहले) 1.5: कुशल भुर्टेल को अली हसन, चौका!! फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया कवर्स की तरफ| बॉल सीमा रेखा पार कर गई चार रनों के लिए|

3:06 PM (एक घंटा पहले) 1.4: आसिफ़ शेख़ को अली हसन, बल्लेबाज़ ने गेंद को क्रीज़ में रहकर मिड ऑन की ओर फ्लिक किया और सिंगल मिल गया|

3:06 PM (एक घंटा पहले) 1.3: कुशल भुर्टेल को अली हसन, कवर्स की ओर गेंद को ड्राइव करते हुए सिंगल लिया|

3:05 PM (एक घंटा पहले) 1.2: कुशल भुर्टेल को अली हसन, क्रीज़ में रहकर गेंद को ब्लॉक कर दिया|

3:04 PM (एक घंटा पहले) 1.1: आसिफ़ शेख़ को अली हसन, सिंगल!! इसी के साथ आसिफ़ शेख़ ने अपना खाता खोला है!! पैड्स लाइन पर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को बल्लेबाज़ ने लेग साइड की ओर फ्लिक करते हुए एक रन लिया|

3:04 PM (एक घंटा पहले) दूसरे छोर से गेंदबाज़ी करने अली हसन आए हैं...

3:03 PM (एक घंटा पहले) Score 1/0 Batsman कुशल भुर्टेल 0(6b 0*4 0*6) Bowler बेंजामिन मैनेंटी 1-0-1-0 0.6: कुशल भुर्टेल को बेंजामिन मैनेंटी, गुड लेंथ पर डाली गई स्पिन गेंद को बल्लेबाज़ ने रोकना सही समझा| रन नहीं आ सका|

3:03 PM (एक घंटा पहले) 0.5: कुशल भुर्टेल को बेंजामिन मैनेंटी, बैक फुट से गेंद को बल्लेबाज़ ने डिफेंड कर दिया| रन नहीं आ सका|

3:02 PM (एक घंटा पहले) 0.4: कुशल भुर्टेल को बेंजामिन मैनेंटी, इस बार बल्लेबाज़ ने गेंद की लाइन को परखा और समझदारी दिखाते हुए हलके हाथों से उसे शॉर्ट मिड विकेट की ओर पुश कर दिया| फील्डर वहां मौजूद, रन का मौका नहीं बन सका|

3:02 PM (एक घंटा पहले) 0.3: कुशल भुर्टेल को बेंजामिन मैनेंटी, इस बार बल्लेबाज़ ने गेंद की लाइन को परखा और समझदारी दिखाते हुए हलके हाथों से उसे डिफेंड कर दिया|

3:02 PM (एक घंटा पहले) 0.2: कुशल भुर्टेल को बेंजामिन मैनेंटी, विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की ओर फ्लिक किया| फील्डर के पास टप्पा खाकर गई गेंद| रन नहीं आ सका|

3:01 PM (एक घंटा पहले) 0.1: कुशल भुर्टेल को बेंजामिन मैनेंटी, प्ले एंड मिस!! इस बार बल्लेबाज़ ने रोकना लगाना चाहा लेकिन असफ़ल रहे!! ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज़ ने डिफेंड करने का प्रयास किया| ऐसे में बल्ले और गेंद का कोई ताल में नहीं हुआ और बॉल कीपर के दस्तानों में गई, रन नहीं मिला|

3:01 PM (एक घंटा पहले) 0.1: कुशल भुर्टेल को बेंजामिन मैनेंटी, वाइड!! इसी के साथ हुई मुकाबले की शुरुआत!! लेग स्टंप के काफी बाहर डाली गई गई को फील्ड अम्पायर ने वाइड दिया|

2:58 PM (एक घंटा पहले) राष्ट्रगान के बाद दोनों ही फील्ड अम्पायर के साथ इटली टीम गेंदबाज़ी करने मैदान पर उतर चुकी है जबकि नेपाल के लिए सलामी बल्लेबाज़ी का भार कुशल भुर्टेल और आसिफ़ शेख़ के कन्धों पर होगा| वहीं इटली के लिए पहला ओवर लेकर बेंजामिन मैनेंटी तैयार...

2:53 PM (एक घंटा पहले) ...राष्ट्रगान जारी है...

2:40 PM (एक घंटा पहले) इटली (प्लेइंग इलेवन) - जस्टिन मोस्का, एंथोनी जोसेफ मोस्का, जेजे स्मट्स, हैरी मैनेंटी (कप्तान), बेंजामिन मैनेंटी, मार्कस कैम्पोपियानो, जियान-पिएरो मीडे (विकेट कीपर), ग्रांट स्टीवर्ट, जसप्रीत सिंह, कृष्ण कलुगामगे, अली हसन|

2:37 PM (एक घंटा पहले) नेपाल (प्लेइंग इलेवन) - कुशल भुर्टेल, आसिफ़ शेख़ (विकेट कीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ़ शेख़, लोकेश बाम, गुलशन झा, करन केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी|

2:33 PM (एक घंटा पहले) टॉस - इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया है...

1:58 PM (2 घंटे पहले) फिलहाल दोनों ही दल के खिलाड़ी वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉस और प्लेइंग-XI आने में ज्यादा देरी नहीं...

1:58 PM (2 घंटे पहले) ऐसे में अब अगर एक नजर इस मुकाबले के अहम खिलाड़ियों पर डालें तो इटली के लिए बल्लेबाजी में अन्थोनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, जेजे स्मट्स, जसप्रीत सिंह और गियान मीड पर काफी कुछ निर्भर करेगा वहीँ गेंदबाजी में अली हसन, बेन मनेंटी, ग्रांट स्टीवर्ट और थॉमस ड्राका अपनी गेंदों से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए नजर आयेंगे| वहीँ दूसरी तरफ नेपाल टीम के लिए रोहित पौडेल, कुशल भुर्टेल, संदीप जोरा, दीपेन्द्र सिंह ऐरी और आसिफ शेख से बड़े रन्स बनाने को देखेंगे वहीँ गेंदबाजी में इस टीम के पास शेर मल्ला, ललित राजबंशी, बसीर अहमद और संदीप लामिछाने हैं जो अपनी गेंदों से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को पस्त करने को देखेंगे| तो अब देखना ये है कि यहाँ से कौन सी टीम जीत हासिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है|

1:57 PM (2 घंटे पहले) हैलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 17वें मुकाबले में हमारे साथ जो अब से कुछ ही देर में नेपाल और इटली के बीच मुंबई के मैदान में खेला जाएगा| ऐसे में दोनों ही टीमों का ये इस प्रतियोगिता का दूसरा-दूसरा मैच होगा जहाँ दोनों ही टीमें जीत हासिल करने के लिए मैदान पर बेहतर खेल दिखाने की कोशिश करेंगी| नेपाल की टीम को उनके पहले मुकाबले में इंग्लैंड से 4 रन की नजदीकी हार मिली थी जबकि इटली की टीम को स्कॉटलैंड ने 73 रनों से हराया था| अब यहाँ से इनमें से कौन बाजी मारता है ये देखना दिलचस्प होगा|

1:55 PM (2 घंटे पहले) ...मैच डे...