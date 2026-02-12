Nepal vs Italy Live Score, ICC MEN'S T20 WC: नेपाल की धुआंधार शुरुआत, पर इटली की टीम से मिल रही टक्कर

ऐसे में अब अगर एक नजर इस मुकाबले के अहम खिलाड़ियों पर डालें तो इटली के लिए बल्लेबाजी में अन्थोनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, जेजे स्मट्स, जसप्रीत सिंह और गियान मीड पर काफी कुछ निर्भर करेगा वहीँ गेंदबाजी में अली हसन, बेन मनेंटी, ग्रांट स्टीवर्ट और थॉमस ड्राका अपनी गेंदों से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए नजर आयेंगे| वहीँ दूसरी तरफ नेपाल टीम के लिए रोहित पौडेल, कुशल भुर्टेल, संदीप जोरा, दीपेन्द्र सिंह ऐरी और आसिफ शेख से बड़े रन्स बनाने को देखेंगे वहीँ गेंदबाजी में इस टीम के पास शेर मल्ला, ललित राजबंशी, बसीर अहमद और संदीप लामिछाने हैं जो अपनी गेंदों से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को पस्त करने को देखेंगे| तो अब देखना ये है कि यहाँ से कौन सी टीम जीत हासिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है|