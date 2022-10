Namibia Vs Sri Lanka T20 WC 2022: एक पार्टनरशिप ने बदल दिया मैच, नामीबिया ने श्रीलंका को पटक ऐसे दुनिया को चौंकाया

टी-20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त आगाज़ हुआ है. 16 अक्टूबर से क्वालिफाइंग राउंड की शुरुआत हुई, जहां पर नामीबिया ने एशिया कप की चैम्पियन श्रीलंका को मात देकर हर किसी को हैरान कर दिया है. नामीबिया की शुरुआत खराब हुई और उसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए स्कोर को सम्मानजनक संख्या तक पहुंचाया, बाद में अपनी बॉलिंग से श्रीलंका को ढेर कर दिया. नामीबिया ने किस तरह पहले मैच में धमाल मचाते हुए 55 रनों से जीत हासिल की, यह जानना शानदार रहेगा...



नामीबिया की खराब शुरुआत, एक पारी ने बदला मैच...



श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी, शुरुआत ओवर्स में लगा कि यह फैसला सही साबित हुआ है. श्रीलंका ने सिर्फ 35 के स्कोर पर नामीबिया के 3 विकेट ले लिए थे. उसके बाद नामीबिया ने कुछ संभलने की कोशिश की, लेकिन स्कोर 93 पर 6 विकेट हो गया. लेकिन यहां पर एक पार्टनरशिप हुई, जिसने नामीबिया के लिए चमत्कार कर दिया और पूरा गेम ही पलट गया.



जेन फ्राइलिंक और जे. स्मिट के बीच 33 बॉल में 69 रनों की साझेदारी हुई. जेन ने यहां 28 बॉल में 44 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल हैं. जबकि जे. स्मिट ने 16 बॉल में 31 रन बनाए, इसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं. इन पारियों के दमपर ही नामीबिया 163 के स्कोर तक पहुंच पाई. नामीबिया ने यहां 7 विकेट खोकर यह स्कोर बनाया.



नामीबिया की बॉलिंग ने कर दिया कमाल...



163 का स्कोर किसी भी टी-20 मैच में लड़ने लायक तो होता ही है, ऐसे में टी-20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में यह दबाव वाला स्कोर भी रहा. खासकर पारी के अंत में जो पार्टनरशिप हुई उसने नामीबिया का मनोबल बढ़ा दिया, इसी का असर बॉलिंग में भी दिखाई पड़ा. पावरप्ले में ही श्रीलंका की हालत खराब हो गई थी, सातवें ओवर में श्रीलंका का स्कोर 40 पर चार विकेट हो चुका था.



यहां से उबरना श्रीलंका के लिए आसान नहीं रहा और अंत तक टीम इसके फेर में फंसी रही. नामीबिया की ओर से डेविड वीज़, बेरनर्ड स्कॉल्टज़, बेन शिकॉन्गो, जेन फ्राइलिंक को 2-2 विकेट मिले, जबकि एक विकेट जे. स्मिट को भी मिला. श्रीलंका की ओर से कप्तान दसुन सनाका ने सबसे ज्यादा 29 रनों की पारी खेली. उनके अलावा भानुका राजपक्षे ही रहे, जो 20 या उससे अधिक रन बना पाए.



नामीबिया ने श्रीलंका के खिलाफ करीब 50 डॉट बॉल फेंकी, जिससे श्रीलंका पर दबाव बनता गया. 19 ओवर में श्रीलंका सिर्फ 108 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई और पहला मैच 55 रनों से गंवा बैठी. श्रीलंका के लिए ये हार हैरान करने वाली है, क्योंकि हाल ही में वह एशिया कप चैम्पियन बनकर आई है.

