T20 World Cup में मेंटर की भूमिका के लिए कोई फीस नहीं लेंगे धोनी, जय शाह ने किया शुक्रिया

T20 WC MS Dhoni: आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद भारतीय टीम टी-20 वर्ल्डकप के मिशन पर जुट जाएगी. इस बार पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी टीम इंडिया के साथ बतौर मेंटर रहेंगे. ऐसा पहली बार होगा जब धोनी ये भूमिका निभा रहे होंगे. खास बात ये है कि महेंद्र सिंह धोनी इसके लिए BCCI से कोई फीस नहीं लेंगे.



बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया है कि टी20 वर्ल्डकप में मेंटर की भूमिका निभाने के लिए एमएस धोनी कोई फीस नहीं लेंगे. जय शाह ने बीसीसीआई की ओर से एमएस धोनी का शुक्रिया किया है.

"MS Dhoni is not charging any honorarium for his services as the mentor of Indian team for the T20 World Cup," BCCI Secretary Jay Shah to ANI



