'धोनी ने मुझे गिरगिट बनने पर मजबूर किया...', दिनेश कार्तिक ने खोले टीम इंडिया के कई राज

पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें 'गिरगिट' बना दिया, क्योंकि टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए उन्हें अलग-अलग भूमिकाओं में ढलना पड़ा. कार्तिक ने भारत के लिए डेब्यू धोनी से तीन महीने पहले 2004 में किया था, लेकिन धोनी के आते ही टीम में जगह बनाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था.

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2025 में बोलते हुए कार्तिक ने याद किया कि कैसे धोनी ने अपने करियर की शुरुआत में ही तूफानी छक्के लगाकर सबको चौंका दिया और जल्दी ही भारत के प्रमुख विकेटकीपर-बल्लेबाज बन गए. उन्होंने बताया कि उस समय धोनी की ताक़तवर हिटिंग की तुलना महान गैरी सोबर्स से की जाने लगी थी.

कार्तिक ने कहा, “उस दौर में राहुल द्रविड़ विकेटकीपिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि अब वे सिर्फ बल्लेबाज़ी पर ध्यान देना चाहते हैं. तब टीम को एक स्थायी विकेटकीपर चाहिए था. मैंने थोड़े समय के लिए मौका पाया, लेकिन लीड रोल धोनी के लिए ही लिखा था. उनके आते ही सबकुछ बदल गया.”

'धोनी की वजह से अपनाई अलग-अलग भूमिकाएं'

कार्तिक ने बताया कि धोनी की सफलता के बाद उन्हें टीम में बने रहने के लिए कई बार नई भूमिकाएं अपनानी पड़ीं. उन्होंने कहा, “मैं गिरगिट की तरह ढल गया. अगर टीम में ओपनर की जगह होती तो मैं तमिलनाडु के लिए ओपनिंग करता. अगर मिडिल ऑर्डर की ज़रूरत होती तो वहां बल्लेबाज़ी करता. असली चुनौती जगह पाने से ज्यादा उसे बनाए रखने की थी. कई बार दबाव में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाया.”

उन्होंने आगे कहा, “धोनी ने मुझे सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अपने अंदाज़ से बहुत कुछ सिखाया. लचीलापन, हिम्मत और धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. मैंने करियर के आख़िरी सालों में नंबर 6 और 7 पर बैटिंग की, जो आसान नहीं था, लेकिन मैंने उसे अपनाया.”

दिनेश कार्तिक ने आख़िरी बार भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2022 खेला. आईपीएल 2022 में शानदार प्रदर्शन से उन्होंने टीम में वापसी की थी. वह भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2007 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीत में शामिल रहे. दिनेश कार्तिक ने कुल 26 टेस्ट, 94 वनडे और 60 टी20 मैच खेले. 2018 में निदाहास ट्रॉफी फाइनल कार्तिक के करियर का सबसे शानदार पल था, जब उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाई थी.

