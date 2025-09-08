'UAE को हल्के में न ले टीम इंडिया...' एशिया कप मैच से पहले वर्ल्ड चैम्पियन कोच ने सूर्या ब्रिगेड को चेताया

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है. टीम इंडिया अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, ओमान और मेज़बान UAE शामिल हैं, जबकि ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और अफगानिस्तान की टीमें हैं.

यूएई के खिलाफ मुकाबले से पहले UAE टीम के कोच पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ लालचंद राजपूत ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है. उनका कहना है कि टीम संतुलित है और खिलाड़ी मौजूदा विश्व चैंपियन भारत के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हाल ही में UAE ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ त्रिकोणीय सीरीज़ में हिस्सा लिया था. वहां यूएई की टीम ने शानदार खेल दिखाया था.

यूएई के कोच लालचंद राजपूत ने कहा, 'भारत एक बड़ी टीम है. उन्होंने पिछला वर्ल्ड कप जीता है. लेकिन हमारे लिए यह शानदार मौका है. टी20 में जिस दिन जो टीम बेहतर खेलेगी, वही जीतेगी. एक बल्लेबाज़ या गेंदबाज़ मैच बदल सकता है. हम बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे.'

राजपूत ने आगे कहा, 'हमारी बल्लेबाजी मजबूत है और हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं, जो भारतीय बल्लेबाज़ी को मुश्किल में डाल सकते हैं. खिलाड़ी UAE की परिस्थितियों से वाकिफ हैं. हालांकि भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ थोड़ी घबराहट ज़रूर होगी, लेकिन मुझे लगता है हमारे खिलाड़ी तैयार हैं. हर कोई भारत के खिलाफ खेलना चाहता है.'

UAE टीम स्क्वाड (Asia Cup 2025): मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यंश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पराशर, ईथन डी सूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फ़ारूक, मुहम्मद जवदुल्लाह, मुहम्मद ज़ोहेब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल.

