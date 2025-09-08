scorecardresearch
 

Feedback

अब क्रिस गेल ने अनिल कुंबले पर लगाए कई आरोप, विराट कोहली से लड़ाई के चलते छोड़ना पड़ा था कोच का पद

अनिल कुंबले 2016-17 में टीम इंडिया के हेड कोच और 2020-22 तक पंजाब किंग्स के कोच रहे. विराट कोहली से उनका मतभेद हुआ था. पंजाब किंग्स में भी क्रिस गेल के साथ उनका विवाद हुआ. गेल ने आरोप लगाया कि कुंबले और फ्रेंचाइज़ी ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट किया.

Advertisement
X
क्रिस गेल ने अनिल कुंबले पर लगाए आरोप.
क्रिस गेल ने अनिल कुंबले पर लगाए आरोप.

टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे अनिल कुंबले का बतौर कोच कार्यकाल विवादों से भरा रहा है.  अनिल कुंबले 2016 से 2017 तक भारतीय टीम के हेड कोच रहे और इसके बाद 2020 से 2022 तक वह आईपीएल की टीम पंजाब किंग्स के हेड कोच रहे. जब कुंबले ने भारतीय टीम की कोचिंग संभाली, तो उम्मीदें बहुत बड़ी थीं. लेकिन एक साल बाद ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया. माना जाता है कि कुंबले को ये पद इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि उस समय के कप्तान विराट कोहली से उनकी तीखी बहस हो गई थी और ये मनमुटाव इतना बढ़ा की कुंबले को पद छोड़ना पड़ा.

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान से हार के बाद कुंबले ने खिलाड़ियों को फटकार लगाई थी. यह बात कोहली को नागवार गुज़री और कुछ ही समय बाद कुंबले को पद छोड़ना पड़ा.

यह भी पढ़ें: रोहित-कोहली IN, गिल OUT… दिनेश कार्तिक ने चुनी भारत की ऑल-टाइम T20I इलेवन

सम्बंधित ख़बरें

Rohit and Virat
Rohit और Virat India A के लिए खेलेंगे वनडे Series! 
Sunil On Virat
Sunil Chhetri ने Virat कि फिटनेस पर किया बड़ा खुलासा! 
Virat Kohli
कोहली ने इस फुटबॉलर को भेजे फिटनेस टेस्ट के स्कोर... कभी यो-यो को लेकर मचा था बवाल 
Virat Kohli and Rohit Sharma
रोहित-कोहली IN, गिल OUT… कार्तिक ने चुनी भारत की ऑल-टाइम T20I इलेवन 
Gambhir On Kohli
Gautam Gambhir ने Kohli को कहा Desi Boy! 

अब क्रिस गेल ने कुंबले पर लगाए ये आरोप

2018 में पंजाब किंग्स से जुड़े क्रिस गेल का 2019 तक अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन बाद में उनका फॉर्म गिरा. 2020 और 2021 के सीज़न में उन्होंने सिर्फ 17 मैच खेले. इस दौरान उनका कुंबले से विवाद हुआ. गेल के मुताबिक, कुंबले का रवैया बहुत सख्त और हावी करने वाला था.

एक इंटरव्यू में गेल ने कहा, 'मेरी आईपीएल यात्रा पंजाब के साथ समय से पहले खत्म हो गई. सच कहूं तो किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) में मेरा अपमान हुआ. मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ एक सीनियर खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि बच्चे की तरह व्यवहार किया गया. पहली बार मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: संजू, रिंकू और जितेश... एशिया कप में टीम इंडिया की प्लेइंग11 में ये तिकड़ी बढ़ाएगी सूर्या-गंभीर की टेंशन, जानें किसका दावा मजबूत

गेल ने आगे कहा, मैंने अनिल (कुंबले) को कॉल करके बताया कि मैं जा रहा हूं. बायो-बबल और लगातार दबाव ने मेरी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया. आखिरी मैच मुंबई के खिलाफ खेलने के बाद मैंने सोचा, ‘अब और रहना नुकसान करेगा.’ मैं रो पड़ा क्योंकि मुझे गहरा दुख हुआ. KL राहुल ने भी मुझे रुकने के लिए कहा, लेकिन मैंने बैग पैक किया और निकल गया. मुझे वफादारी बहुत मायने रखती है और मुझे वहां वह नहीं मिली.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement