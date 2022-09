MS Dhoni IPL 2023: IPL से संन्यास या कुछ बड़ा धमाका? 25 सितंबर को लाइव आएंगे MS धोनी, करेंगे ऐलान

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने फैन्स के लिए कुछ नया और बड़ा करने वाले हैं. एमएस धोनी ने खुद ऐलान किया है कि वह 25 सितंबर को दोपहर 2 बजे लाइव आएंगे और एक ज़रूरी ऐलान करेंगे. सोशल मीडिया से दूर रहने वाले एमएस धोनी इस तरह अचानक लाइव आने का ऐलान कर रहे हैं, तो फैन्स में काफी हलचल है.



महेंद्र सिंह धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए 2 साल से अधिक का वक्त हो गया है. हालांकि, वह अभी आईपीएल में नज़र आते हैं लेकिन माना जा रहा है कि आईपीएल 2023 उनका आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है. ऐसे में फैन्स को डर है कि कहीं एमएस धोनी रिटायरमेंट से जुड़ा कोई ऐलान तो नहीं करने वाले हैं.

Started from raina then uthappa now dhoni going to come live tomorrow, really don't want that to happen 😫💔.#MSDhoni𓃵 #MSDhoni — Nareshnk (@nareshnk195) September 24, 2022



महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फेसबुक पेज पर 24 सितंबर को एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 25 सितंबर दोपहर 2 बजे मैं आप सभी के साथ एक खास खबर साझा करूंगा. आप सभी को वहां पर देखने की उम्मीद है.

एमएस धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था. धोनी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. 41 साल के एमएस धोनी ने 350 वनडे, 98 टी20 इंटरनेशनल और 90 टेस्ट मैच खेलकर 17266 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 108 अर्धशतक और 16 शतक लगाए. धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया तीन आईसीसी खिताब जीतने में सफल रही थी.

MS Dhoni will come live on September 25th at 2 pm#MSDhoni #CricketTwitter pic.twitter.com/nqZoc3Jn1s — CricInformer(Cricket News & Fantasy Tips) (@CricInformer) September 24, 2022

I set my reminder for 2pm tomorrow, hope the news will be really exciting as you said! #MSDhoni#MSDhoni𓃵 pic.twitter.com/RlDL4S1uvI — Amir Shaikh (@amirshaikh008) September 24, 2022



एमएस धोनी का यह पोस्ट आया तो फैन्स ने अलग-अलग कयास लगाने शुरू कर दिए और सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जाने लगीं. कुछ फैन्स ने लिखा कि यह कुछ डराने वाला लग रहा है, जबकि कुछ फैन्स ने लिखा कि अब तो इंटरनेट पूरी तरह क्रैश होने वाला है. फैन्स ने लिखा कि पहले रैना, फिर उथप्पा ने लाइव आकर संन्यास लिया, कहीं धोनी भी तो ऐसा नहीं करेंगे.



आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल 2022 में ही संकेत दिए थे कि वह आईपीएल 2023 में हिस्सा ज़रूर लेंगे. क्योंकि इस सीजन में हर टीम के होमग्राउंड पर मैच होने हैं, ऐसे में धोनी हर जगह जाकर फैन्स का शुक्रिया करेंगे. इसलिए माना जा रहा है कि आईपीएल 2023 एमएस धोनी का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है.