MS Dhoni Best Moments: डेल स्टेन की धुनाई...वर्ल्डकप का सिक्स, एमएस धोनी के वो मोमेंट जिन्हें भूला नहीं पाएंगे, Video

टीम इंडिया के कैप्टन कूल रहे महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. सोशल मीडिया पर धोनी को बधाईयां मिल रही हैं, फैन्स अलग-अलग तरीके से इस जन्मदिन को मना रहे हैं. इस स्पेशल मौके पर महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी के कुछ धमाल भी ट्रेंड में हैं, इन्हीं में से कुछ मज़ेदार वीडियो आप भी देख सकते हैं...



जब डेल स्टेन पर बरसे थे धोनी

आईपीएल 2015 में जब चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला हुआ. जब मएस धोनी ने पारी के आखिरी ओवर में 24 रन बना डाले, सामने बॉलिंग डेल स्टेन कर रहे थे. जो उस वक्त अपने पीक पर थे.

Greatest finisher of all time 🔥🐐



6,4,2,6,2,4 in last over against Steyn#HappyBirthdayDhoni 💓😍 pic.twitter.com/rJn5f2XUjg — ³ 😴 (@Legspiner3) July 7, 2022



वर्ल्डकप 2011 का वो सिक्स

2 अप्रैल 2011 को महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का जड़कर भारत को वर्ल्डकप जिताया था. 28 साल बाद टीम इंडिया ने वनडे का वर्ल्डकप जिता था. एमएस धोनी का यह सिक्स इतिहास में दर्ज हो गया. जिसे ना जाने कितनी बार देखा जा चुका है.

The magic of MS Dhoni was witnessed on April 2nd, 2011 when the captain lead from the front to make the dream into a reality. #HBDIconOfMillionsDhonipic.twitter.com/7LPkKC7C4m — Johns. (@CricCrazyJohns) July 6, 2022

कप्तानों का कप्तान

आईपीएल के एक मैच के दौरान जब महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, तब कैमरा उनकी तरफ गया. ड्रेसिंग रूम के बाहर भारत के सभी कप्तानों की तस्वीर छपी थी, साइड में बोर्ड भी लगा था. जिसपर लिखा था भारत के कप्तान. खास बात यह रही कि उसी के साइड में एमएस धोनी बैठे थे, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक हैं.



श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की पारी

2004 में डेब्यू करने वाले एमएस धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली थी जो इतिहास में दर्ज हो गई. जयपुर में नाबाद 183 रनों का स्कोर किसी विकेटकीपर द्वारा बनाया गया वनडे का सबसे बड़ा स्कोर रहा. इस पारी में उन्होंने 10 छक्के जमाए, जो लंबे वक्त तक एक रिकॉर्ड रहा.

24-year-old Dhoni, smashed 183* from just 145 balls while chasing 299 runs - one of the crazy knocks ever in ODI history. #HBDIconOfMillionsDhonipic.twitter.com/im1ohRLjqc — Johns. (@CricCrazyJohns) July 7, 2022

एमएस धोनी का वो रन आउट

टी-20 वर्ल्डकप 2016 में भारत और बांग्लादेश का मैच था. बांग्लादेश को जीत के लिए एक बॉल पर दो रन चाहिए थे, हार्दिक ने बॉल डाली जो सीधा एमएस धोनी के हाथ में गई. उन्होंने बॉल थ्रो नहीं की, बल्कि उसे लेकर दौड़ पड़े. स्टम्प में जा घुसे और बांग्लादेशी प्लेयर रनआउट हुआ. भारत ने इस मैच को एक रन से जीता.