Happy Birthday MS Dhoni: 'बड़े भाई' धोनी के बर्थडे पर इमोशनल हुए विराट कोहली, बोले- आपके जैसा कोई नहीं

Happy Birthday MS Dhoni: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार (7 जुलाई) को 41 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर फैन्स और खेल जगत के दिग्गजों ने उन्हें बधाइयां दीं. इसमें विराट कोहली भी शामिल रहे, जिन्होंने खास अंदाज में अपने कप्तान धोनी को जन्मदिन की बधाई दी है.

पूर्व कप्तान कोहली ने अपने मैसेज में धोनी को बड़ा भाई बताते हुए उन्हें भारतीय क्रिकेट में योगदान देने के लिए धन्यवाद भी दिया. कोहली ने कहा कि दुनिया में धोनी के जैसा कोई दूसरा लीडर हो ही नहीं सकता.

कोहली ने धोनी के साथ वाली फोटो शेयर कीं

कोहली ने टीम इंडिया और आईपीएल वाली दो फोटो शेयर की, जिसमें वो धोनी साथ नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही कोहली ने लिखा, 'आपके जैसा लीडर कोई नहीं है. आपने भारतीय क्रिकेट के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए आपको धन्यवाद. आप मेरे बड़े भाई की तरह हो. हमेशा प्यार और सम्मान के अलावा कुछ नहीं.'

A leader like no other. Thanks for everything you have done for Indian cricket. 🇮🇳 You became more like an elder brother for me. Nothing but love and respect always.



Happy birthday skip 🎂@msdhoni pic.twitter.com/kIxdmrEuGP July 7, 2022

'गांगुली ने जीतना सिखाया, धोनी ने आदत बना ली'

कोहली के अलावा पूर्व प्लेयर मोहम्मद कैफ ने भी एक पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने लिखा, 'दादा (सौरव गांगुली) ने हम युवाओं को सिखाया कि कैसे जीता जाता है, जबकि धोनी ने इसे अपनी आदत ही बना ली. अलग-अलग युग के दो महान कप्तान, जिनका जन्म एक दिन के अंतराल में हुआ. भारतीय क्रिकेट को आकार देने वाले व्यक्तियों को जन्मदिन की बधाई.' बता दें कि गांगुली का बर्थडे एक दिन बाद यानी 8 जुलाई को आता है.

Dada taught us youngsters how to win and Dhoni made it into a habit. Two great leaders from different eras born just a day apart. Happy birthday to the men who shaped Indian cricket.@msdhoni @SGanguly99 pic.twitter.com/oD7o5VnJVK — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 6, 2022

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी

बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया. धोनी ने टीम इंडिया के लिए 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था. हालांकि माही अब भी IPL में खेल रहे हैं. वो अभी चेन्नई टीम के कप्तान भी हैं. धोनी ने आखिरी मैच आईपीएल में ही इसी सीजन में खेला था. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच में धोनी ने 26 रन बनाए थे. यह मैच उनकी टीम हार गई थी.

Happy Birthday to my big brother. Thank you for being my biggest supporter and mentor in every phase of life, may god bless you and your family with good health always. Much love to you mahi bhai. Wishing you a great year ahead! @msdhoni #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/3uABWFIlnO — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) July 6, 2022

भारत के सबसे सफल कप्तान हैं माही

वो भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान रहे, जिन्होंने अपनी लीडरशिप में देश को तीन ICC टूर्मामेंट जिताए हैं. धोनी की कप्तानी में सबसे पहले 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और उसके बाद 2013 में चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी. वर्ल्ड में धोनी अकेले कप्तान हैं, जिन्होंने यह तीनों टूर्नामेंट जीते हैं.