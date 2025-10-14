scorecardresearch
 

Feedback

'रणजी खेल सकता हूं तो ODI क्यों नहीं...', टीम इंडिया के सेलेक्टर्स पर भड़के मोहम्मद शमी

वरिष्ठ भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टीम मैनेजमेंट पर निशाना साधा है. शमी ने कहा कि वह पूरी तरह फिट हैं और उनके बाहर होने की वजह फिटनेस नहीं बल्कि संवाद की कमी है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि वह बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने को तैयार हैं.

Advertisement
X
टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं मोहम्मद शमी (Photo: ITG)
टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं मोहम्मद शमी (Photo: ITG)

वरिष्ठ भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी फिटनेस को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए टीम मैनेजमेंट पर तीखा तंज कसा है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम से बाहर किए जाने के बाद शमी ने कहा कि वह पूरी तरह मैच फिट हैं और किसी भी प्रारूप में खेलने के लिए तैयार हैं.

शमी ने कहा कि फिटनेस को लेकर टीम मैनेजमेंट की ओर से उनसे कोई बातचीत नहीं हुई. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वह चार दिन का रणजी ट्रॉफी मैच खेल सकते हैं, तो 50 ओवर का क्रिकेट खेलने में भी सक्षम हैं. शमी ने कहा, 'भारतीय टीम ने मुझसे फिटनेस के बारे में कोई बात नहीं की. मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो खुद जाकर अपनी फिटनेस की जानकारी दे. अगर मैं चार दिन का क्रिकेट खेल सकता हूं तो 50 ओवर क्यों नहीं खेल सकता? अगर मैं फिट नहीं होता तो मैं एनसीए में होता, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा होता.'

यह भी पढ़ें: 'सेलेक्शन मेरा काम नहीं, ये कोच-कप्तान...', टीम इंड‍िया से बाहर मोहम्मद शमी का छलका दर्द, Youtube वीड‍ियो में दिखी पीड़ा

सम्बंधित ख़बरें

Mohammed Shami
Mohammed Shami ने खुद के चयन को लेकर क्या कहा? 
Mohammed Shami on Not selected for Australia Series
'सेलेक्शन मेरा काम नहीं', टीम इंड‍िया से बाहर शमी का छलक उठा दर्द, VIDEO 
Bumrah On Kapil Dev
Jaspreet Bumrah ने तोड़ा Kapil Dev का रिकॉर्ड! 
Mohammed Shami with Mohammed Siraj
शमी का टेस्ट कर‍ियर खत्म? वेस्टइंडीज सीरीज से नाम क्यों गायब 
Mohammed Shami
Team India में वापसी को लेकर Shami का छलका दर्द! 

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने गए हैं शमी

Advertisement

शमी को ऑस्ट्रेलिया दौरे के सीमित ओवरों के मैचों में नहीं चुना गया है. हालांकि, उन्हें 2025-26 रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए बंगाल की टीम में शामिल किया गया है, जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने बुधवार को घोषणा की कि टीम की कप्तानी अभिमन्यु ईश्वरन करेंगे.

दूसरी ओर, मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने शमी को बाहर करने का अलग कारण बताया. अगरकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शमी ने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है और उन्हें चयन के लिए नियमित मैच अभ्यास की आवश्यकता है.

यह भी पढ़ें: शुभमन कप्तान, श्रेयस उप-कप्तान, शमी-जडेजा OUT... टीम चयन ने दिए भविष्य के संकेत

गौरतलब है कि शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेला था. उन्होंने उस टूर्नामेंट की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ पांच विकेट लेकर की थी, लेकिन दो मैचों में बिना विकेट रहे. इसके बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन विकेट और फाइनल में एक विकेट हासिल किया था.

हालांकि, फिलहाल शमी की टीम इंडिया में वापसी की संभावना निकट नहीं दिखती, लेकिन उनके ताज़ा बयान से यह साफ हो गया है कि वह अभी भी खेल से दूर नहीं होना चाहते. घरेलू सीजन में उनके प्रदर्शन और फिटनेस पर सभी की नज़र रहेगी. आने वाले महीनों में उनका प्रदर्शन यह तय करेगा कि चयनकर्ता उन्हें फिर से राष्ट्रीय टीम में मौका देते हैं या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement