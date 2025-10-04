शुभमन कप्तान, श्रेयस उप-कप्तान, शमी-जडेजा OUT... टीम सेलेक्शन ने दिए भविष्य के संकेत

भारतीय क्रिकेट में अब शुभमन गिल का युग शुरू हो चुका है. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने 4 अक्टूबर (शनिवार) को शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान बनाया. इससे पहले शुभमन ने इंग्लैंड दौरे के जरिए टेस्ट टीम की कप्तानी संभली थी. शुभमन दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा की जगह वनडे टीम के कैप्टन बने हैं.

एक और बड़ी बात यह है कि श्रेयस अय्यर को वनडे टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है. बीसीसीआई का ये कदम साफ तौर पर भविष्य के लिए रणनीतिक योजना का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें बोर्ड धीरे-धीरे शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम का स्थायी लीडर बनाने की दिशा में काम कर रहा है. बता दें कि शुभमन टी20 क्रिकेट में फिलहाल भारतीय टीम के उप-कप्तान हैं, वहीं सूर्यकुमार यादव इस फॉर्मेट में कप्तानी का दायित्व संभालते हैं.

वनडे स्क्वॉड में अनुभवी खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं, जो टीम में अनुभव और संतुलन बनाए रखेंगे. ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और रवींद्र जडेजा को टीम में नहीं चुना गया है. ये पांचों आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का इनमें से पंत और हार्दिक इंजरी के चलते उपलब्ध नहीं थे. वहीं वरुण चक्रवर्ती, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को ड्रॉप किया गया.

रवींद्र जडेजा को बाहर रखने पर क्या बोले अगरकर?

चीफ सेलेक्टर अजीत अगकर ने कहा कि रवींद्र जडेजा को बाहर रखना है एक रणनीतिक फैसला है क्योंकि कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर पहले से ही टीम में मौजूद हैं. नीतीश कुमार रेड्डी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज वनडे टीम का हिस्सा बने हैं. ये पांचों खिलाड़ी आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर रहे थे. विकेटकीपिंग के लिए फर्स्ट चॉइस कीपर के तौर पर केएल राहुल वनडे स्क्वॉड का हिस्सा हैं.

टीम चयन से यह भी संकेत मिलता है कि बीसीसीआई अब वनडे फॉर्मेट में भी युवा नेतृत्व को अवसर देना चाहता है, ताकि भविष्य में भारत को स्थायी कप्तान मिल सके. विशेष रूप से शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को दी गई जिम्मेदारी उनके नेतृत्व कौशल और मैच जीतने की क्षमता पर भरोसा जताती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टीम चयन न सिर्फ आगामी सीरीज के लिए बल्कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए भी अहम है.

टीम मैनेजमेंट का लक्ष्य है कि युवा खिलाड़ी अनुभव हासिल करें और टीम को मजबूत नेतृत्व मिले. इस टीम चयन ने साफ किया कि बीसीसीआई भविष्य के लिए कप्तान तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है. शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेट का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार किए जा रहे हैं.

उधर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टी20 टीम में ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है. एशिया कप जीतने वाली टीम के 14 खिलाड़ी टी20 स्क्वॉड का हिस्सा हैं. केवल हार्दिक पंड्या इंजरी के चलते ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर कर दिए गए. नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर टी20 स्क्वॉड में जोड़े गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की 15 सदस्यीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की 16 सदस्यीय टी20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम 19 अक्टूबर (पर्थ), 23 अक्टूबर (एडिलेड) और 25 अक्टूबर (सिडनी) को मेजबान देश के खिलाफ वनडे मुकाबले खेलेगी. फिर 29 अक्टूबर (कैनबरा), 31 अक्टूबर (मेलबर्न), 2 नवंबर (होबार्ट), 6 नवंबर (गोल्ड कोस्ट) और 8 नवंबर (ब्रिस्बेन) को टी20 मैचों का आयोजन होगा.

