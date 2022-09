Mohammad Shami birthday: 32 के हुए मोहम्मद शमी, कई रिकॉर्ड किए अपने नाम, अब टी-20 टीम में जगह को तरसे

टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी 3 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. मोहम्मद शमी 32 साल के हो गए हैं और उन्हें इस मौके पर काफी बधाइयां मिल रही हैं. बीसीसीआई से लेकर स्टार प्लेयर्स और फैन्स द्वारा सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को बधाई दी जा रही है.



मोहम्मद शमी अभी एशिया कप का हिस्सा नहीं हैं और भारत की टी-20 टीम से बाहर चल रहे हैं. हालिया प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति को देखकर यह माना जा रहा है कि मोहम्मद शमी को टी-20 वर्ल्डकप में भी शामिल नहीं किया जाएगा. हालांकि, कई एक्सपर्ट्स ने मांग की है कि भारत को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्डकप में मोहम्मद शमी को शामिल करना चाहिए.

1⃣5⃣9⃣ intl. matches, 3⃣8⃣6⃣ intl. wickets 💪

Fastest Indian to 1⃣0⃣0⃣ ODI wickets 🔝

2nd Indian to pick a World Cup hat-trick 👌



Here's wishing #TeamIndia pacer @MdShami11 a very happy birthday. 🎂👏 pic.twitter.com/r0aPmGQqdA