Women's World Cup: मिताली राज ने वर्ल्ड कप में रच दिया इतिहास, इस मामले में दुनिया की पहले खिलाड़ी बनीं

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने शनिवार (12 मार्च) को इतिहास रच दिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में उतरते ही यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. अब वह अपने इस मैच को जीतकर और भी खास बनाना चाहेंगी.

दरअसल, मिताली वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 24 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं. इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है. बेलिंडा ने बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में 23 वनडे खेले थे.

सबसे ज्यादा जीत के मामले में मिताली दूसरे नंबर पर

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले तक मिताली की कप्तानी में टीम इंडिया ने 23 में से 14 मैच जीते हैं, जबकि 8 में हार मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा था. वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान जीत के मामले में मिताली संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर काबिज हैं. उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की ही पूर्व कप्तान शेरॉन ट्रेडरिया भी दूसरे नंबर पर काबिज हैं.

यदि मिताली राज अपनी कप्तानी में वेस्टइंडीज को शिकस्त देती हैं, तो वह जीत के मामले में शेरॉन को पीछे छोड़ देंगी. जीत के मामले में बेलिंडा क्लार्क अब भी टॉप पर हैं. उन्होंने 23 में से 21 मैच जीते थे.

Mithali Raj breaks the record for most matches captained in the ICC Women's Cricket World Cup 👏#CWC22 pic.twitter.com/CiTHmbC72X