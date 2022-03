IND vs SL Day-Night Test: 'हमें पिंक बॉल से गेंदबाजी, फील्डिंग और बैटिंग की आदत नहीं', रणनीति पर बुमराह का खुलासा

टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा. यह डे-नाइट टेस्ट होगा. मैच से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने कहा कि हमारी टीम को पिंक बॉल टेस्ट में गेंदबाजी, फील्डिंग और बैटिंग करने की आदत नहीं है. ऐसे में टीम अभी भी बच्चे की तरह सीखने की प्रक्रिया में है.

दरअसल, यह भारतीय टीम का ओवरऑल चौथा और अपने घर में तीसरा डे-नाइट टेस्ट होगा. टीम इंडिया ने अब तक कुल 3 में से 2 पिंक बॉल टेस्ट जीते हैं. दोनों ही अपने घर में खेले गए. सिर्फ एक डे-नाइट टेस्ट हारा है, जो दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेला गया था. यह भारत द्वारा विदेशी जमीन पर खेला गया एकमात्र डे-नाइट टेस्ट रहा. घर में बांग्लादेश और इंग्लैंड को हराया है. तीनों मैच में हालात बिल्कुल अलग थे.

'शाम को पिंक बॉल से मिलेगी स्विंग'

डे-नाइट टेस्ट से पहले बुमराह ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर हमें हालात के अनुरूप तेजी से ढलना होगा. गुलाबी गेंद फील्डिंग के समय अलग सी लगती है. आप जैसा आंकते हैं, यह उससे पहले आ जाती है. दोपहर में भले ही स्विंग नहीं मिले, लेकिन शाम को इससे स्विंग मिलेगी. यह सब छोटे छोटे पहलू हैं.’’

बुमराह ने कहा, ‘हमने गुलाबी गेंद से ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है. जब भी खेला है तो हालात अलग-अलग रहे हैं तो कोई तय मानदंड नहीं है. जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनुभव है और जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर ही उन चीजों पर काम कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है.’

#TeamIndia vice-captain @Jaspritbumrah93 on the mental changes that need to be made for a Pink Ball Test.@Paytm #INDvSL pic.twitter.com/PCfrY6sJe7