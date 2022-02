AUS Vs SL T20: मिचेल स्टार्क ने डाली 3 मीटर ऊंची गेंद, देखते रह गए बैटर-कीपर, Video

AUS Vs SL T20: जब कोई बॉलर गेंद फेंकता है, तो वह कितनी ऊंची जा सकती है? स्टम्प, बाउंसर यानी बल्लेबाज के सिर या उससे ऊपर..नहीं. ये सवाल इसलिए पैदा हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टी-20 मैच में तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एक बॉल डाली, जो उनके हाथ से छूट गई और लगभग 3 मीटर ऊंची पहुंच गई.



मिचेल स्टार्क की गिनती मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे तेज़ और घातक बॉलर्स में होती है. लेकिन मंगलवार को जब वह बॉलिंग कर रहे थे, तब उनके हाथ से गेंद छूट गई और बल्लेबाज, विकेटकीपर को चकमा देते हुए बाउंड्री के पार चली गई.

"I don't think I've ever seen a ball go that wide!"



Matthew Wade had no chance with that one! #AUSvSL pic.twitter.com/MjC8sCvYtk