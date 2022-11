India vs England T20 World Cup 2022: भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड को 'डबल झटका', डेविड मलान के बाद मार्क वुड भी चोटिल

India vs England T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में दूसरा सेमीफाइनल मैच टीम इंडिया और इंग्लैंड के खेला जाएगा. यह मुकाबला कल (10 नवंबर) एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा. मगर इससे पहले ही इंग्लैंड टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा है.

दरअसल, इंग्लैंड टीम के स्टार बल्लेबाज डेविड मलान के बाद अब तेज गेंदबाज मार्क वुड भी चोटिल हो गए हैं. ऐसे में वह सेमीफाइनल मैच में इंडिया के खिलाफ खेल पाएंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है. मगर रिपोर्ट्स की मानें तो मार्क वुड का खेलना बेहद मुश्किल है. यदि ऐसा होता है, तो उनकी जगह टायमल मिल्स को मौका मिल सकता है.

बीमार भी हैं इंग्लिश गेंदबाज मार्क वुड

बता दें कि मंगलवार (8 नवंबर) को इंग्लैंड टीम ने ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन किया था. इसी दौरान मार्क वुड को चोट लगी है. जबकि इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट ने कन्फर्म किया है कि मार्क वुड इस समय हल्के तौर पर बीमार हैं. जल्द ठीक होने की उम्मीद है. मार्क वुड ने हाल ही में चोट के बाद वापसी की थी. उन्हें एल्बो इंजरी हुई थी. ऐसे में बताया जा रहा है कि उनकी यह चोट उबर आई है.

England fretting over Mark Wood’s fitness before the India-England Semis. He did bowl a few, not full tilt, a day before the game and didn’t look all that comfortable #IndvEng pic.twitter.com/ykA778hVTl