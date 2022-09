Mark Boucher Mumbai Indians head coach: IPL टीम मुंबई इंडियंस के कोच बने मार्क बाउचर, वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे अफ्रीकी टीम का साथ

Mark Boucher Mumbai Indians head coach: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस (MI) ने अगले सीजन के लिए मजबूत तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी के तहत फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नया हेड कोच साउथ अफ्रीका टीम के पूर्व स्टार विकेटकीपर मार्क बाउचर को बनाया है.

इससे पहले यह जिम्मेदारी पूर्व श्रीलंकाई कप्तान महेला जयवर्धने संभाल रहे थे, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें प्रमोशन दे दिया है. मुंबई फ्रेंचाइजी ने जयवर्धने को ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस के पद पर नियुक्त किया है.

जयवर्धने तीनों MI टीमों की कमान संभालेंगे

बता दें कि मुंबई फ्रेंचाइजी के पास आईपीएल में मुंबई इंडियंस के अलावा विदेशी लीगों में भी दो टीमें हैं. यह टीमें MI अमीरात और MI केपटाउन हैं. अमीरात टीम इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) और केपटाउन साउथ अफ्रीका टी20 लीग की टीम है.

जयवर्धने तीनों ही टीमों के अब ग्लोबल कोच भी रहेंगे. यानी मुंबई इंडियंस समेत की तीनों टीमों के लिए अलग-अलग तीन नए कोच नियुक्त किए जाएंगे. जबकि जयवर्धने तीनों टीमों में तालमेल बनाए रखने के साथ टीम के मुख्य कोचों के साथ मिलकर काम करेंगे.

