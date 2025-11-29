कप्तान केएल राहुल ने रांची वनडे से पहले रिवील कर दी प्लेइंग 11! पंत-गायकवाड़ को लेकर क्या बोले

साउथ अफ्रीका के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए नियुक्त अंतरिम कप्तान केएल राहुल का मानना है कि ऋषभ पंत आवश्यकता पड़ने पर केवल बतौर बल्लेबाज़ भी टीम में जगह बना सकते हैं. रविवार, 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पंत प्लेइंग इलेवन में होंगे या नहीं.

पंत को लेकर क्या बोले राहुल

28 वर्षीय पंत 50 ओवर के प्रारूप में अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे के बाद अब तक भारत के लिए नहीं खेले हैं. चोटिल शुभमन गिल की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभाल रहे राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी विकल्प खुले रखे गए हैं, लेकिन यदि पंत अंतिम XI में शामिल होते हैं तो वे ही विकेटकीपिंग करेंगे.

राहुल ने कहा, 'ऋषभ चोट के कारण बाहर थे, लेकिन वह लंबे समय से टीम का हिस्सा रहे हैं. सभी ने देखा है कि वह टीम के लिए क्या योगदान देते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो खिलाड़ी पहले से टीम में हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार आपको अपने मौके का इंतज़ार करना पड़ता है.'

उन्होंने आगे कहा, “आपको कल पता चल जाएगा कि विकेटकीपिंग मैं करूंगा या वह. लेकिन वह केवल बतौर बल्लेबाज़ भी खेलने के लिए पर्याप्त अच्छे हैं. अगर वह XI में होंगे, तो निश्चित रूप से वही कीपिंग करेंगे और मैं फील्डिंग करूंगा.

ऋतुराज को लेकर दिया ये बयान

राहुल ने ऋतुराज गायकवाड़ की भी सराहना की, जो लगभग दो साल बाद वनडे टीम में वापसी करने जा रहे हैं. गायकवाड़ रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग स्लॉट के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ दावेदारों में शामिल हैं. 28 वर्षीय गायकवाड़ ने आखिरी बार 2023 के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे खेले थे.

दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ एकदिवसीय मैचों में 117, नाबाद 68 और 25 रन की पारियों के बाद उनकी टीम में वापसी हुई है. राहुल ने कहा कि गायकवाड़ बेहतरीन प्रतिभा हैं, लेकिन भारतीय टीम का शीर्ष क्रम पहले से तय होने के कारण खिलाड़ियों को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ जाता है.

राहुल ने कहा, 'ऋतु टॉप-क्लास खिलाड़ी हैं. उन्हें जो भी सीमित मौके मिले, उन्होंने उनका पूरा फायदा उठाया है. दुर्भाग्य से वनडे में टॉप 5-6 बल्लेबाज़ स्थिर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए बाहर बैठे खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होती है. लेकिन आप खुश भी होते हैं कि टीम अच्छा कर रही है.'

उन्होंने आगे कहा, “कुछ खिलाड़ियों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन चोटों के कारण अब उन्हें मौका मिला है. उन्हें किसी न किसी समय अवसर मिलेगा, और हम उन्हें वह मौका देने के लिए उत्सुक हैं. उनकी स्किल को लेकर कभी कोई सवाल नहीं रहा. बस सही समय और मौके की बात थी. उम्मीद है यह सीरीज़ उन्हें वह मौका देगी.”

भारत हाल ही में टेस्ट सीरीज़ में दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार गया था और अब टीम छोटे प्रारूप में वापसी करने की कोशिश करेगी.

