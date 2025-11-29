scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कप्तान केएल राहुल ने रांची वनडे से पहले रिवील कर दी प्लेइंग 11! पंत-गायकवाड़ को लेकर क्या बोले

केएल राहुल ने कहा कि यदि ऋषभ पंत प्लेइंग इलेवन में शामिल होते हैं, तो वही विकेटकीपिंग करेंगे और वह (राहुल) फील्डिंग करेंगे. राहुल ने साफ कहा कि पंत केवल बतौर बल्लेबाज़ भी पर्याप्त अच्छे हैं. उन्होंने गायकवाड़ को विश्वस्तरीय खिलाड़ी बताते हुए कहा कि तय टॉप ऑर्डर के कारण उन्हें लंबे समय से मौके नहीं मिल पाए थे.

Advertisement
X
भारत-अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए कप्तान बने हैं केएल राहुल (Photo: ITG)
भारत-अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए कप्तान बने हैं केएल राहुल (Photo: ITG)

साउथ अफ्रीका के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए नियुक्त अंतरिम कप्तान केएल राहुल का मानना है कि ऋषभ पंत आवश्यकता पड़ने पर केवल बतौर बल्लेबाज़ भी टीम में जगह बना सकते हैं. रविवार, 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पंत प्लेइंग इलेवन में होंगे या नहीं.

पंत को लेकर क्या बोले राहुल

28 वर्षीय पंत 50 ओवर के प्रारूप में अगस्त 2024 में श्रीलंका दौरे के बाद अब तक भारत के लिए नहीं खेले हैं. चोटिल शुभमन गिल की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभाल रहे राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी विकल्प खुले रखे गए हैं, लेकिन यदि पंत अंतिम XI में शामिल होते हैं तो वे ही विकेटकीपिंग करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Team India in Ranchi
रांची ODI के लिए भारतीय प्लेइंग 11 तय! नंबर 4 और 6 पर फंसा पेच 
Dhoni and Kohli
Virat Kohli के ड्राइवर बने MS. Dhoni! 
Arjun tendulkar
अर्जुन तेंदुलकर ने ईडन में गेंद से मचाया कोहराम, चंडीगढ़ की हालत कर दी टाइट 
kl rahul rishabh pant
रांची में टीम इंड‍िया की प्लेइंग XI में होंगे 2 विकेटकीपर? कोच ने दिया ये जवाब  
Virat Kohli with Mahendra Singh Dhoni
धोनी की पार्टी में पहुंचे कोहली, गंभीर नहीं दिखे…मीम्स की बौछार हो गई 

राहुल ने कहा, 'ऋषभ चोट के कारण बाहर थे, लेकिन वह लंबे समय से टीम का हिस्सा रहे हैं. सभी ने देखा है कि वह टीम के लिए क्या योगदान देते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो खिलाड़ी पहले से टीम में हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कई बार आपको अपने मौके का इंतज़ार करना पड़ता है.'

उन्होंने आगे कहा, “आपको कल पता चल जाएगा कि विकेटकीपिंग मैं करूंगा या वह. लेकिन वह केवल बतौर बल्लेबाज़ भी खेलने के लिए पर्याप्त अच्छे हैं. अगर वह XI में होंगे, तो निश्चित रूप से वही कीपिंग करेंगे और मैं फील्डिंग करूंगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रांची ODI में टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 तय! नंबर 4 और 6 पर फंसा पेच... पंत, त‍िलक-ऋतुराज में किसे मिलेगा मौका

ऋतुराज को लेकर दिया ये बयान

राहुल ने ऋतुराज गायकवाड़ की भी सराहना की, जो लगभग दो साल बाद वनडे टीम में वापसी करने जा रहे हैं. गायकवाड़ रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग स्लॉट के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ दावेदारों में शामिल हैं. 28 वर्षीय गायकवाड़ ने आखिरी बार 2023 के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वनडे खेले थे.

दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ एकदिवसीय मैचों में 117, नाबाद 68 और 25 रन की पारियों के बाद उनकी टीम में वापसी हुई है. राहुल ने कहा कि गायकवाड़ बेहतरीन प्रतिभा हैं, लेकिन भारतीय टीम का शीर्ष क्रम पहले से तय होने के कारण खिलाड़ियों को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ जाता है.

यह भी पढ़ें: रांची वनडे से पहले प्रैक्टिस में गरजा विराट कोहली का बल्ला, इस अंदाज में की बैटिंग, देखें VIDEO

राहुल ने कहा, 'ऋतु टॉप-क्लास खिलाड़ी हैं. उन्हें जो भी सीमित मौके मिले, उन्होंने उनका पूरा फायदा उठाया है. दुर्भाग्य से वनडे में टॉप 5-6 बल्लेबाज़ स्थिर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए बाहर बैठे खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होती है. लेकिन आप खुश भी होते हैं कि टीम अच्छा कर रही है.'

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, “कुछ खिलाड़ियों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन चोटों के कारण अब उन्हें मौका मिला है. उन्हें किसी न किसी समय अवसर मिलेगा, और हम उन्हें वह मौका देने के लिए उत्सुक हैं. उनकी स्किल को लेकर कभी कोई सवाल नहीं रहा.  बस सही समय और मौके की बात थी. उम्मीद है यह सीरीज़ उन्हें वह मौका देगी.”

भारत हाल ही में टेस्ट सीरीज़ में दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार गया था और अब टीम छोटे प्रारूप में वापसी करने की कोशिश करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement